¡15 millones a repartir se llevaron los auditores de Radio Activa!

En un sorteo realizado totalmente en vivo, este 24 de diciembre muchos auditores se llevaron múltiples premios millonarios en el concurso de vísperas de Navidad: «Radio Activa te cambia la vida».

Siempre son bienvenida unas luquitas de más y más aún como en esta ocasión Radio Activa te regaloneó con premios millonarios: ¡15.000.000 a repartir se fueron con nuestros fieles auditores!

4 premios de $500.000, 3 premios de $1.000.000 y un gran premio de $5.000.000, y además 5 giftcard de $1.000.000 que Buale regaló a todos los que estuvieron atentos y respondieron correctamente: ¡Radio Activa 92.5, Solo se vive una vez!

Los ganadores en vísperas de Navidad

Cerca de las nueve y media fue el primer llamado. Un audito contestó a nuestro querido Daniel «Huevo» Fuenzalida y respondió su nombre: «Carlos». Fue el primer despistado que se perdió las primeras 500 luquitas del día. Varios radioescucha corrieron con la misma suerte, hasta que por fin llegó un ganador.

«Estaba escuchando hace rato. Que me llamen, que me llamen (él decía) y me llamaron. En este momento estoy colapsado, he pasado un mal año por el Covid», fueron las primeras palabras del auditor René que contestó muy conmovido. Él es conductor y quedó con secuelas en sus manos por el Covid.

El segundo auditor ganador que se llevó 500 luquitas fue un hombre llamado Fernando.

«La cagó loco. Estoy acá trabajando en la casa de mi viejo. Si no me equivoco mandé 3 mensajes. Yo cacho que en dos semanas nos vamos a pegar una arrancada con mi viejo al sur. Me quedan «de perilla», declaro emocionado el segundo flamante ganador desde Batuco.

«Radio Activa 92.5 Solo se vive una vez», fue la respuesta de Cinthia que respondió incrédula y muy conmovida. «Saludos a mi hija Juliana y a mi familia; el medio regalo de Navidad, me había gastado toda la plata en regalos», declaró entre lágrimas la auditora que contestó desde su trabajo y se llevó 1 millón de pesos.

SORTEO EN DESARROLLO…