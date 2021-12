Actores de Titanic tuvieron emotivo reencuentro: «No podía dejar de llorar»

No hay semana en que la película Titanic (1997) no aparezca en la programación del cable es que así como el mundo no puede superar a la pareja, los protagonistas tampoco pueden superar su amistad. Ya que por si no lo sabía ¡Kate Winslet y Leonardo di Caprio son amiguis!

Sin embargo, lamentablemente hace más de tres años los actores no podían verse, producto de la pandemia, las restricciones sanitarias y protocolos Covid-19. “Estuvimos tres años separados, y no podía dejar de llorar”, le contó Kate a The Guardian.

Lo bueno es que después de años los actores protagonistas de Titanic tuvieron su reencuentro en Los Ángeles. “No es que yo haya estado en Nueva York o que él haya estado en Londres y hayamos tenido la oportunidad de cenar o tomar un café y ponernos al día», señaló la ganadora del Oscar.

«No hemos podido salir de nuestros países. Como tantas amistades en todo el mundo, nos extrañamos por culpa del Covid. Es mi amigo, un amigo muy cercano. Estamos unidos de por vida”, agregó.

¿Cómo reaccionó Di Caprio?

Kate Winslet entregó detalles del reencuentro, y expresó que, “¡lo conozco desde la mitad de mi vida! -señaló-. En el rodaje de Titanic yo cumplí 21 años y él, 22″. Y pese a los rumores, ha debido desmentir versiones de romance entre ambos. “Fueron siete meses de intenso trabajo [en Titanic], los dos éramos muy jóvenes, es increíble. Y por suerte, y creo que ahí tuvimos mucha suerte, nunca nos gustamos”, aseguró.

“Ya sé que es muy molesto escuchar esto, lo siento, pero es que nunca sucedió. Y eso permitió que tuviéramos lo que compartimos ahora, que podamos tomarnos el pelo mutuamente, y me parece maravilloso”, añadió.

Por otra parte, la actriz de Titanic relató que lo que siempre existió entre ellos fue una linda amistad que se mantiene hasta hoy. “Creo que la razón de que haya funcionado nuestra amistad es que nunca hubo algo romántico entre nosotros. Es decepcionante para la gente escucharlo, porque en la telenovela de la vida de Kate y Leo ellos se enamoraban a primera vista y se estaban besuqueando constantemente. Pero la realidad es que eso nunca pasó”.

Además, ella está muy alejada del estereotipo femenino de Rose, su personaje en el filme de James Cameron. “Él [Leo] siempre me vio como uno de sus amigos. Es que yo nunca fui muy ‘mujercita’”, agrega. “Nos necesitábamos el uno al otro para darnos apoyo porque éramos muy jóvenes y estábamos trabajando en todo tipo de horarios”.