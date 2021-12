¡Andai buena onda! Chanta fue captado en cita con la novia de su primo

En tiempos donde las cámaras están en todos lados, hay que tener cuidado con lo que se hace en la calle. Especialmente si te agarra un despacho de televisión, donde lo que digas puede ponerte en aprietos. Así lo dejó claro uno de los virales argentinos que mostró a un chanta levantándole la novia a su primo.

Todo ocurrió cuando Crónica TV se encontraba realizando un despacho para ver como estaba el ambiente en los bares de la localidad. Fue ahí cuando la periodista entrevistó a una pareja, para consultarle que tal estaba la vida bohemia de Lanús, lo que no se esperaba era la historia que escondían los tortolitos.

Quedaron al descubierto

Todo surgió cuando la notara se acercó a la mesa donde se encontraban. “¿Acá hay noviazgo?”, les preguntó sin preámbulo. “Festejando”, se apuró en contestar la joven. “Festejando qué, ¿cumple mes? Cumpleaños?”, insistió la periodista. “Embarazo”, contestó ella, quien reveló enseguida que ya tenía tres meses.

Sin embargo, la historia tomó otro color cuando la notera se dirigió al hombre. “El futuro papá”, apuntó. “No, yo no soy el papá”, le contestó de inmediato un poco colorado.

Acto seguido, el hombre contó detalles de la situación. Incluso, realizó una inesperada petición al aire.

“Es la novia de mi primo. No fui a jugar a la pelota con él porque le dije que me sentía mal, así que si no le pueden enfocar la cara, mejor”, solicitó en pantalla el chanta.

“Ahhh… lo liquidamos. Se quiere matar”, lanzaron de inmediato desde el estudio, donde quedaron perplejos con lo ocurrido. La historia, como era de esperarse, se viralizó y remeció las redes sociales.

¿Qué habrá pasado con el primo cuando se enteró que su novia estaba saliendo con otro familiar a celebrar el embarazo? Habrá que esperar que las redes sociales hagan lo suyo.

Revisa aquí el momento: