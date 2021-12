Audio: Central Radio Activa conversó con Los Jaivas

Una entrevista de lujo tuvo nuestro querido Daniel «Huevo» Fuenzalida en Central Radio Activa, que va de lunes a viernes, de 09.00 a las 12.00 horas. Es que el estudio de la 92.5 recibió a Mario Mutis, integrante de la histórica agrupación Los Jaivas.

Revisa la entrevista completa:

La banda nacional recibió el Premio a la Trayectoria que entregó este jueves los Premios MUSA 2021, recibiendo un homenaje de lujo de la mano de Francisca Valenzuela, Congreso y Flor de Rap.

«Fue realmente impresionante, espectacular para nosotros. Porque aparte de los premios que entregaron a los nuevos músicos, las nuevas generaciones, las nuevas composiciones nos hicieron un reconocimiento por la trayectoria», comentó Mario Mutis en Central Radio Activa.

«Lo más importante fue la participación de otros músicos que hicieron sus versiones de Los Jaivas cada uno a su manera. Realmente nos emocionó», agregó.

Por otra parte, nuestro querido Huevo le consultó sobre su percepción de los nuevos talentos musicales que fueron premiados en la ceremonia y que se alejan de lo tradicional de su música.

«Es como testear un poco y ponerle un termómetro a la cosa y ver donde va la micro. Yo no escuchó reguetón, ni ninguna de las manifestaciones artísticas que existen actualmente. Porque uno es más viejito tiene sus gustos y sus preferencias, hay muchas cuestiones que me parecen muy tecnológicas pero poco artísticas. Entonces uno no cacha mucho donde va la micro», comentó Mario Mutis.

Los Jaivas en pandemia

Tal como mucho los chilenos, los artistas se vieron duramente afectados por la pandemia debido a las restricciones laborales que tuvieron. Sobre este tema Mario Mutis hizo sus descargos en Central Radio Activa.

«Tuvimos prácticamente 20 meses sin tocar, entonces ahora estaba viendo algunos comentarios que vamos hacer el 11 de diciembre y decían ‘Los Jaivas se quieren hacer millonarios’. Y yo les digo ‘chetuma…’. Porque nosotros cobramos la entrada a 20 lucas y dicen que es caro, pero cuando vienen los artistas extranjeros y cobran 200 lucas, la pagan en 24 cuotas en la tarjeta y nadie alega nada», soltó el artista nacional.

«Un poco más de respeto por el artista chileno, como van a vivir los artistas después de 20 meses sin poder tocar. Nadie puede vivir así», agregó Mutis en Central Radio Activa.

Cabe recordar que el próximo 11 de diciembre Los Jaivas se estarán presentando en San Carlos de Apoquindo, con su show denominado «De la Cordillera al Mar», espectáculo en celebración de los 40 años de «Las Alturas de Machupichu».