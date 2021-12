Audio: La Medium del Web contó cómo se viene el 2022 para Sagitario

Un momento espiritual vivieron Dj Black, Freddy Guerrero y con la participación especial de Brisa Paz mientras hacían el Portal del Web, uno de los programas regalones de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 horas, hasta las 16.00 horas.

Los astros se alinearon en el Portal del Web y debido a la participación de nuestra querida Brisa Paz, todos los cositos del programa eran del signo Sagitario. Sonia, la medium preferida del Portal, contó cómo se viene el 2022 para los cositos y cómo no, también para los auditores que tienen ese signo del zodiaco.

«Sagitario se ve bastante bien en el amor, van a andar medios loquitos y loquitas. Van a tener que centrarse en una sola persona y no en varias. Hay un desorden emocional que no les va favorecer, porque van a querer todo. Van a tener muchas oportunidades», inició la Medium del Web en el ámbito amoroso.

«Laboralmente se ve un año bastante bueno, me extraña porque se veía tan bueno para los Sagitario; pero van a colapsar en depresión, en angustia, van a sentir que no van a poder rendir. Les van a pedir que hagan más cosas, no se sobreexijan», agregó Sonia en cuanto a la peguita que abundará en 2022.

La auditora también habló de salud para Sagitario, que a pesar de los aspectos positivos en el amor y el trabajo, parece que no va muy bien.

«Los Sagitario están nerviosos, histéricos, con todo lo que se viene en el año; será un año muy motivado, pero tendrán que controlar su sistema nervioso. La salud se ve buena, pero si no la controlan habrá mucho dolor estomacal y de cabeza», advirtió Sonia.

Nuestra medium también recomendó tener un elefantito blanco para las parejas que quieran una guaguita y un par de tortugas mirando hacia fuera de la casa, con el fin de avanzar y tener sabiduría para tomar nuestras decisiones.

Además explicó el significado del numero en algunas cábalas, como por ejemplo comer 12 uvas y desarmar el árbol de Navidad el 12 de enero; todo referido a los doce meses del año. También añadió que cómo se conoce tradicionalmente, una cuchara de lentejas trae abundancia.