Audio: Tencha escuchó historia de hija abandonada por sus padres

Un fuerte llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha».

Revisa el audio completo:

Todo se inició cuando una auditora llamó a la viejita para contarle su historia de vida, ya que desde muy pequeña sufrió el abandono de sus padres. «Cuando yo tenía dos años, yo vivía con mi mamá y mis abuelos materno. Un día yo estaba sola con mi mamá y me dice ‘mira yo voy ahí y vuelvo’, yo tenía dos años y me acuerdo perfecto», le contó la chiquilla a Tencha.

«La cosa es que mi mamá me dejó jugando y se fue, yo me quedé jugando sola, vivía en el campo. Y ahí llegaron mis abuelos, preguntando por mi mamá, y yo diciendo lo que ella había dicho. Después de eso me empezaron a decir que mi mamá me había abandonado, que mi mamá no me quería, que me había dejado sola. No sé si eran tíos o abuelos, pero me acuerdo que me dijeran eso», agregó la chiquilla en conversación con Tencha.

Sin embargo, a pesar de haber pasado por momentos difíciles, la auditora le contó a Tencha que nunca le faltaron cosas materiales, pero si muchas emocionales. Incluso más grande logró reencontrarse con su madre, pero no fue lo que ella esperaba.

«Yo viví 14 años con mis abuelos, a mi nunca me faltó nada, ropa, zapatos, juguetes. Ella me mandaba cosas siempre, yo la veía tres veces al año, ella se vino a Santiago a trabajar. Yo nunca tuve a mi papá, ni a mi mamá, me crie muy sola», comentó.

«¿Por qué te llamo ahora? Porque yo ya estoy grande, tengo 38 años, tengo mi familia. Mi mamá vive en Santiago, pero yo no la voy a ver, no me nace. Ella me hace regalos, a mi me enoja que me los haga», expresó a Tencha.

Uno de los momentos más difíciles de la conversación fue cuando comentó que no sabía como explicarle a su hermano menor la lejanía que tenía con su madre, especialmente después de que él le hiciera preguntas sobre el tema. «Yo tengo un hermano de 20 años, y el siempre me pregunta porque no voy a verlo».

«Ahora que yo soy mamá no entiendo como me pasó eso a mí, yo no podría dejar a mis hijos solos. Me los llevaría abajo de un puente, me los hecho a la espalda, soy capaz hasta de ser puta por ellos, daría todo por ellos. Y no entiendo como hicieron eso conmigo», le comentó emocionada la chiquilla a Tencha.