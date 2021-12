Mon Laferte vivió difícil momento en su embarazo: «Pensé que no lo lograba»

Sin lugar a duda una de las mujeres que ha disfrutado a concho su embarazo es Mon Laferte, quién con seis meses de embarazo sigue a full con sus conciertos y regaloneando su pancita en vivo.

Pero no todo ha sido color de rosas, así lo evidenció la cantante nacional, quién contó que previo a uno de sus conciertos en México pasó un mal rato. Esto producto de las diversas sintomatologías que pueden sentir las mujeres durante su proceso de gestación.

En este contexto, Mon Laferte compartió una experiencia vivida en una de sus últimas presentaciones. “Ayer, 5 minutos antes de subir al escenario, ¡Me dieron ganas de vomitar! (Tenía al lado del escenario una cubeta jajajá pensé que no lo lograba)”, comenzó el relato publicado en su cuenta de Instagram en donde suma más de 3,5 millones de seguidores.

Le pasó la cuenta

“A veces me creo súper mujer, pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien, aún en la primera canción estaba con náuseas, ¡Pero ver a todas esas personas gritando y cantando y su amor me hizo olvidar todo lo malo!”, relató Mon Laferte que suma 26 semanas de gestación y que lleva al menos tres meses en gira.

“¡Muchas gracias mis amores por tanto! Hoy vamos por esa segunda noche en el Teatro Metropolitan de México y ya no sé qué decir de agradecimiento y felicidad”, añadió en la publicación.

Hay que recordar que fue a mediados de agosto cuando Mon Laferte confirmó su embarazo en redes sociales con un sincero relato. Según detalló la artista había intentado varias veces poder embarazarse, y por diversos factores no lo había logrado.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo. Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, dijo entonces en un video publicado en su Instagram.