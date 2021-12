¡Chuu! Cuñada de Pamela Díaz la peló por redes sociales

Momentos de incertidumbre vivió Dominique Cretton, hermana de Jean Philippe Cretton luego de pedir desesperada ayuda para encontrar a sus mascotas Danke y Thiare. Pero no todos fueron tan solidarios con la chiquilla, especialmente Pamela Díaz.

La hermana del conductor dedicó algunas palabras a su cuñada, todo porque «La Fiera» no se ha sumado a la cadena de fotos y publicaciones que busca encontrar a los animales.

Según reportó Publimetro, los comentarios habrían llegado luego de que los seguidores de Dominique le preguntaran por qué Díaz no estaba compartiendo la información. “Mi hermano ya hizo lo suyo, por amor a mis viejitos. Pero Pamela no es animalista, no siente empatía y no comparte sufrimiento y es válido”, escribió Dominique a través de su Instagram.

“Todos preguntan por la no difusión de Pamela Díaz. A quien nace bondad lo hace y punto. Dejen de decir que ella publique porque no lo hará. En estos temas hay empatía, sincronía, amor y ayuda”, agregó.

Pamela Díaz y Cretton no quieren casarse

No cabe duda que desde que anunciaron su relación hace ya más de un año que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se robaron todas las miradas del público; por lo que los tortolitos comenzaron a vivir su amor libremente y mostrándose en redes sociales con románticos registros.

Y recientemente la Fiera estuvo invitada a ‘Los 5 Mandamientos’, donde en conversación con Martín Cárcamo dio varios detalles de cómo va su relación con el animador de CHV.

«Trabajamos dos años y era ‘hola y chao’, pasaron siete meses, me separé y yo creo que estaba vulnerable», comentó de entrada la modelo, explicando cómo fueron los inicios del romance. Claro, tras esos siete meses, cuando se sentía vulnerable, ambos comenzaron a mirarse con otros ojitos y empezaron a salir.

Sin embargo, Pamela Díaz lanzó sin titubear su respuesta y negó rotundamente entrar de blanco con el animador a la iglesia. «Nunca ha sido tema, de hecho, lo hablamos: no tener hijos, por algo se hizo la vasectomía altiro», justificó.

Y fue más allá: «Lo hablamos: no queremos tener hijos ni casarnos».

Finalmente, Pamela Díaz reveló que actualmente no vive junto a Jean Philippe como alguno podía llegar a pensar. E hizo una aclaración: «En su departamento es como de pololeo y en mi casa es como más los asados familiares, niños, amigos».