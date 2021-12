Daniella Chávez se coronó como Playboy Estados Unidos: «Para muchos mi trabajo es ser prostituta»

Al parecer la carrera de Daniella Chávez como «Conejita Playboy» está llegando a lo más alto. Es que la chiquilla hace bastante tiempo lleva trabajando con la marca, pero ahora alcanzó un gran hito.

La «conejita» publicó un notición en su cuenta de Twitter que dejó a todo impactados, ahora será la nueva musa de la marca pero en Estados Unidos. «Nuevo lanzamiento y pronto muchas sorpresas con la marca, ahora Conejita Playboy Estados Unidos! Gracias por el cariño», escribió Daniella Chávez en la red del pajarito azul.

Sin embargo, aprovechó la ocasión para lanzar una potente reflexión respecto a su trabajo en redes sociales, donde comparte contenido con poca ropa y le saca el máximo de provecho a su sensualidad. Cualidades que muchas veces son criticadas por otras mujeres en la web.

«Para muchos mi trabajo es ser prostituta por ser Playboy y vender mi imagen. Pero no saben el sacrifico qué hay, lo mucho que cuesta llegar donde estoy, competir con millones y siempre estar en el top», comentó Daniella Chávez.

«Me siento segura y libre, en algún partido político hasta me acosarían, aquí no», agregó.

Cuestionamientos políticos

Durante el último tiempo Daniella Chávez ha comentado sin filtro su pensamiento político, jugando un rol clave entre las redes sociales y José Antonio Kast, candidato al que le ha brindado apoyo públicamente.

Por medio de su red social, la influencer se refirió a los cuestionamientos que ha recibido por sus comentarios: «Las chicas de izquierda me dicen; Porque tienes plata no entiendes nada! Entonces hay que ser pobre para entender y saber ? No vale haber sido pobre y lograr metas ? Hay que mantenerse pobre? Tan engañadas piensan que con Boric cambiarán su condición, si lo harán, pero para peor!», expresó Daniella Chávez.

Finalmente, la chiquilla expresó «¡Despierten chicas por favor!», dirigiéndose directamente a las mujeres contrarias a su pensamiento político.