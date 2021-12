Doctora Cordero analizó gestos de Gabriel Boric: «Tengo un pálpito extraño»

Nuevamente la Doctora Cordero realizó polémicos comentarios respecto al Presidente electo Gabriel Boric. Esto luego de que realizara un análisis de sus gestos y comentara sus apreciaciones.

Por medio de su programa en El Conquistador, la psiquíatra comentó que, «yo estuve observando la conducta, la relación y la reacción de Boric con la masa. Él pierde los estribos cuando lo aplauden”, afirmó, pese a la dudosa posibilidad de examinar las capacidades de otra persona a través de la televisión.

Por otra parte, la Doctora Cordero también expresó que, “le viene un estado de exaltación tan grande que no cabe en su cuerpo”.

“Uno mira los paralenguajes físicos de Boric y no haya qué hacer; la mano en el corazón, por aquí y por allá, está exultante y eso le provoca un aumento del distraimiento asentado que tiene”, añadió la psiquiátra.

Finalmente, la Doctora Cordero no dudó en tirar una predicción respecto a lo que pasará con el Gobierno de Gabriel Boric. “Yo tengo un pálpito extraño con Boric, como que no va a durar todo el período, algo van a hacer para que lo sustituya el otro, el que anda detrás de él hoy día (Giorgio Jackson)”.

Hizo pebre a los votantes de Boric el domingo

Por medio de su cuenta de Twitter, María Luisa Cordero, diputada electa por el distrito 10 entregó una fuerte reflexión respecto al enfrentamiento entre Kast y Boric.

«Hoy se enfrenta el feismo v/s la estética, la violencia v/s la paz, la cancelación v/s la aceptación, los rayados inmundos v/s las flores, el retroceso v/s el avance, la revancha v/s la amistad, el ánimo de venganza v/s el ánimo de incluirlos a todos. Hoy es importante», escribió la Doctora Cordero en su red social.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que en una nueva publicación siguió con las comparaciones de ambos candidatos: «Hoy se decide entre las Kenas Lorenzini v/s las Paula Daza, parques lindos y limpios v/s parques llenos de basura, la grosería v/s el cariño, la lucha de clases v/s la integración social, los sociópatas destructores de Plaza Italia v/s los jóvenes que plantan flores”.

La definición de “feismo”

Estos posteos provocaron la reacción de cientos de usuarios de las redes sociales que criticaron las comparaciones que realizó la Doctora Cordero.

Como era de esperar, la profesional no se quedó con los brazos cruzados y en unos minutos, reaccionó contra los seguidores del candidato de Apruebo Dignidad: “Estimados amigos: estoy impactada de lo incultos y básicos de los votantes jóvenes de Boric. Como este pobre perejil, hay 6 más que creen que con la palabra estética me estoy refiriendo a la belleza física”.

Visiblemente molesta, Cordero replicó: “no saben que aludo al concepto filosófico y griego como antónimo del FEISMO como una forma de estar y ver el mundo. Estos son los profundos e intelectuales? Esta es la izquierda culta, lectora y consumidora de libros? Estos son los que se burlan de nosotros?”

“Y más encima 0 sororos o feministas. Hay como 5 de estos pelotudos y una pelotuda que entendieron que me refería a mí y lo bonita o ‘estética’ que yo me creo. Pero que gentuza más inculta!!! Y bueno, si hablamos de mí, ya tengo 79 años, ya fui joven, buenamoza, con poto y pechugas, con 50 kilos y, lo más importante, amé y fui amada”.