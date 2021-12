Doctora Cordero: “Estoy impactada de lo incultos y básicos de los votantes de Boric»

Este domingo se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde Gabriel Boric se coronó como el nuevo Presidente de la República. Ante tan importante noticia la Doctora Cordero no dudó en entregar su opinión al respecto.

Por medio de su cuenta de Twitter, María Luisa Cordero, diputada electa por el distrito 10 entregó una fuerte reflexión respecto al enfrentamiento entre Kast y Boric.

«Hoy se enfrenta el feismo v/s la estética, la violencia v/s la paz, la cancelación v/s la aceptación, los rayados inmundos v/s las flores, el retroceso v/s el avance, la revancha v/s la amistad, el ánimo de venganza v/s el ánimo de incluirlos a todos. Hoy es importante», escribió la Doctora Cordero en su red social.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que en una nueva publicación siguió con las comparaciones de ambos candidatos: «Hoy se decide entre las Kenas Lorenzini v/s las Paula Daza, parques lindos y limpios v/s parques llenos de basura, la grosería v/s el cariño, la lucha de clases v/s la integración social, los sociópatas destructores de Plaza Italia v/s los jóvenes que plantan flores”.

Estimados seguidores y amigos, los que votan por Kast y los que votan por Boric: es verdad, muchas veces somos provocadores u odiosos, todos. Lo cierto es que en esta red, a la que le puse "la Red del odio", pareciese que estuviésemos al borde de una guerra civil — Dra. Maria Luisa Cordero (@DraMLCordero) December 19, 2021

La definición de “feismo”

Estos posteos provocaron la reacción de cientos de usuarios de las redes sociales que criticaron las comparaciones que realizó la Doctora Cordero.

Como era de esperar, la profesional no se quedó con los brazos cruzados y en unos minutos, reaccionó contra los seguidores del candidato de Apruebo Dignidad: “Estimados amigos: estoy impactada de lo incultos y básicos de los votantes jóvenes de Boric. Como este pobre perejil, hay 6 más que creen que con la palabra estética me estoy refiriendo a la belleza física”.

Visiblemente molesta, Cordero replicó: “no saben que aludo al concepto filosófico y griego como antónimo del FEISMO como una forma de estar y ver el mundo. Estos son los profundos e intelectuales? Esta es la izquierda culta, lectora y consumidora de libros? Estos son los que se burlan de nosotros?”

“Y más encima 0 sororos o feministas. Hay como 5 de estos pelotudos y una pelotuda que entendieron que me refería a mí y lo bonita o ‘estética’ que yo me creo. Pero que gentuza más inculta!!! Y bueno, si hablamos de mí, ya tengo 79 años, ya fui joven, buenamoza, con poto y pechugas, con 50 kilos y, lo más importante, amé y fui amada”.

Pidió la paz

Finalmente, entregó un hilo en Twitter donde intentó llegar a un punto en común: “Estimados seguidores y amigos, los que votan por Kast y los que votan por Boric: es verdad, muchas veces somos provocadores u odiosos, todos. Lo cierto es que en esta red, a la que le puse ‘la Red del odio’, pareciese que estuviésemos al borde de una guerra civil entre hermanos“.

Al final, cerró diciendo: “Nos denostamos, nos maltratamos (yo también lo hago) y pareciese que no existe ningún punto de encuentro. Sin embargo, cuando nos vamos al mundo REAL, en los trabajos, familia, amigos, el negocio del barrio, nuestro casero favorito, nos damos cuenta que ese otro con el que nos relacionamos, va a votar y decidirá por otra cosmovisión de país, y seguimos conversando o queriéndonos como siempre“.