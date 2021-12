¿Eres old? Icónicos integrantes de Yingo se reencontraron y desataron emoción en redes

Uno de los últimos programas juveniles que marcó a toda una generación fue Yingo. Espacio de Chilevisión que cautivó con sus personajes que se relacionaban con las tribus urbanas del país.

Personas como Karol Dance, Mariuxi Rodríguez, Catalina Palacio, Kaneza, entre otros son parte de la historia del programa. Aunque Hardcorito (Cristián Jara) y Arenita (Natalia Rodríguez) son aquellos que se quedaron con el cariño de los fanáticos hasta hoy.

Reencuentro

Por medio de su cuenta de Instagram, Cristián Jara evidenció uno de los reencuentros más esperados por los televidentes que recuerdan con cariño Yingo. Es que el chiquillo subió una fotografía con la proclama «Reina de los Pokemones», Natalia Rodríguez.

“10 años después… es solo un número para el cariño que le tengo a esta hermosa mujer @nataliarenitarodriguez. No me importa su pasado, ni su presente, ni su futuro, yo no estoy para juzgar solo para quererte cada vez que la vida nos reúna”, escribió el ex Yingo.

“No importa el lugar, el tiempo, ni los años porque siempre seremos amigos de alma y eso es eterno. Somos tan distintos y tan parecidos a la vez, tú vas a un lado y yo voy a otro, pero lo verdadero siempre perdura”, aseguró “Hardcorito”.

“Fuimos todo pero nada a la vez, lo bueno sobrevive y lo malo queda atrás. Te quiero rata”, agregó, emocionando a sus seguidores.

De inmediato la postal de los ex Yingo se llenó de buenos comentarios quiénes destacaron la amistad de ambos que se mantiene en el tiempo, de hecho ambos siempre están relacionándose por medio de redes sociales. Por el momento la foto ya reúne más de 7 mil likes.

Cabe recordar que Natalia se encuentra radicada en Dinamarca junto a su esposo, pero por estos días se encuentra en Chile pasando tiempo con los suyos. Quizás que otros reencuentros de Yingo podamos ver por medio de las redes sociales.