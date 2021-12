«Genio» es expulsado de aeropuerto por usar colaless en la cara en vez de mascarilla

Un temido «Florida-man» fue expulsado de un vuelo de United Airlines luego de hacer pasar un colaless por mascarilla.

El jetón oriundo de Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) se llama Adam Jenne de 38 años; y fue echado del avión y posteriormente del aeropuerto por iniciar un altercado con las azafatas. Según reportó WSVN7News Miami, el suceso habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional Lauderdale-Hollywood.

Se puede ver Jenne usando la colaless en su cara en un video que se hizo viral en Twitter, . Luego se ve como un aeromozo se acerca al pastelito y le pide que se baje del avión por no seguir la política de uso obligatorio de mascarilla de la empresa.

LEAVE IT TO THE #FLORIDAMAN! This guy from Cape Coral tried wearing a #thong as a #mask on a United flight in Fort Lauderdale today. He was kicked off the plane. TSA and sheriff were called but passengers remained peaceful. #airtravel #Florida #aviation #travel pic.twitter.com/kUnkXrgTY8

