Julia Fernandes repasó su quiebre con Ignacio Lastra: «Fui arrastrada…traté de volver»

Fue en 2017 que Julia Fernandes e Ignacio Lastra disfrutaban a concho de su amor, que nació mientras ambos eran integrantes del reality de Mega, «Doble Tentación. Si bien ambos partieron siendo amigos, al poco tiempo se convirtieron en una sólida pareja.

Fuera de pantalla los tortolitos siguieron su romance aunque con alguno problemas, aunque fue el accidente que ambos vivieron que terminó por romper su lazo. Cabe recordar que en ese hecho, Ignacio Lastra terminó con gran parte de su cuerpo quemado.

El quiebre entre Julia Fernandes y Lastra se produjo por decisión del ex chico reality, así lo ha confirmado él en varias ocasiones. Aunque esta vez fue la chiquilla quién decidió hablar al respecto, y lo hizo por medio de historias de Instagram.

«Fui prohibida con seguridad»

En su red social Julia Fernandes comenzó a recibir pregunta por parte de sus seguidores, y fue una de estas quién le consultó sin filtro: «¿Por qué dejaste a Ignacio?», a lo que la brasileña respondió de forma muy sincera.

«Él terminó conmigo (…) Me sacaron a la fuerza porque no me quería ir… fui arrastrada…traté de volver, pero fui prohíbida, con seguridad en la puerta y todo, bloqueada de todas partes. Pensé en comprar un arma y obligar a que me dejaran hablar con él, pero es peligroso y tengo miedo a la cárcel», escribió Julia Fernades.

Por otra parte, también fue consultada respecto a la posibilidad de volver a ingresar a un reality. A lo que la chiquilla se negó tajantemente, por lo menos acá en Chile.

«Siii, pero solo en Brasil, que es en vivo las 24 horas. En Chile es muy pauteado y mentiroso… ustedes llaman gastando plata y nosotros estamos afuera hace meses… en Chile no», declaró Julia Fernandes.

¿Será que ahora está pensando en dejar el país para analizar nuevos proyectos en su país natal?