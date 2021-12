Karen Bejarano sufrió duro colapso mental: terminó en urgencias

Hace bastante tiempo que Karen Bejarano se ha referido públicamente a sus problemas de salud mental, siempre con el fin de concientizar sobre esta enfermedad.

Sin embargo, este miércoles la cantante tuvo que se trasladada a un recinto asistencial de urgencia producto de una fuerte crisis de ansiedad que sufrió. Por medio de su cuenta de Instagram Karen Bejarano decidió compartir diversos registros para contar lo por el difícil momento que estaba viviendo.

“Hoy, el túnel parece sin salida y eso me desespera (…) Quizás para muchos de ustedes, la depresión parece ser un tema superado en mí, pero lucho día a día con este puto (sic) fantasma que me rodea y hay momentos en los que a pesar de querer vencerle, no me da el cuero, el corazón y la mente», escribió la integrante del programa «El Discípulo del Chef».

Complicados momentos

Pero esa no fue la única reflexión que realizó Karen Bejarano, por medio de otra historia en su cuenta de Instagram se refirió a las situaciones que le ocasionan este tipo de reacciones. “Me pregunto una y mil veces por qué me siguen afectando cosas que ya me han pasado antes, pero lamentablemente no logro aprender”.

“No me cabe en la cabeza ni en el corazón que sean las mismas personas que significan tanto para mí las que me siguen dañando el alma. De verdad quiero aprender… necesito aprender”, remató.

Posteriormente, la cantante mostró imágenes estando en la clínica, con un documento médico que aseguraba que había sido ingresada por una crisis de ansiedad. “Ocúpense de su salud amigos. Es lo que realmente importa”, señaló al respecto Karen Bejarano.

Hay que señalar que Bejarano había dado cuenta de sus problemas de salud en septiembre pasado, también en redes sociales.

“En el último tiempo me he sentido muy triste. Perdí a una persona demasiado importante en mi vida y desestabilizó todo mi camino avanzado… Me terminó de romper”, contó