Kathy Orellana se defendió tras polémica salida de El Discípulo del Chef: «Son bastardos»

Polémica generó la abrupta salida de Kathy Orellana del programa El Discípulo del Chef, esto luego de que no llegara a grabar en dos ocasiones. Situación que terminó por que el chef, Ennio Carota decidiera sacarla del grupo.

Fue por esta razón que la «morenaza de Rancagua» no encontró nada mejor que compartir un video por medio de redes sociales, donde se lanzó sin filtro contra el programa y un periodista de espectáculo.

En el registro se muestra a una Kathy Orellana bastante molesta con la situación, quién no dudó en lanzar algunas palabras de grueso calibre al programa El Discípulo del Chef, y al periodista Andrés Caniulef.

«Son unos bastardos»

Así, lo primero que lanzó la artista fue que “ahora voy a contar la verdad. El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirá, así que la irresponsable no soy yo”.

«Son bastardos los hueones porque me han dejado como el hoyo todo el rato, así que basta”, agregó Kathy Orellana.

Respecto al periodista de Me Late, señaló que “oye Caniulef, yo en la vida me he topado contigo, pero si tú hablas de mí, infórmate conchetuma…”.

La morenaza de Rancagua manifestó que “yo pensaba que estaba para el pic… Caniulef, hablando sin argumentos y periodista… me das risa gil culi”.

Sufrió portonazo

“Tuve un accidente, me hicieron un portonazo anoche. Llegamos con mi pololo, nos abrieron las puertas y nos sacaron del auto“, contó Kathy Orellana en un capítulo de El Discípulo del Chef.

La ex participante de Rojo sostuvo que “nunca había vivido algo así. Una se siente vulnerable, porque ando con ganas de llorar, asustada. Nunca había asaltada. Fue fuerte”, agregó aún en shock.

Tras esto, sus compañeros fueron a abrazarla y darle ánimo, momento en que ella tuvo que luchar para contener las lágrimas.