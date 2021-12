La reaparición de Franco Parisi: «No tengo nada en Chile… solo gente que me odia»

Tal como era de esperar, la opinión de Franco Parisi respecto al triunfo de Gabriel Boric era lo que el mundo mediático estaba esperando. Especialmente luego de que el ex candidato apareciera días antes de las elecciones diciendo que le daría su apoyo a José Antonio Kast.

En la última emisión de «Bad Boys», programa transmitido por el canal de Youtube, del Partido de la Gente; el candidato presidencial decidió hablar sin filtro sobre las últimas elecciones presidenciales y los resultados que dejaron con sentimientos encontrados a su colectivo.

“Yo hice ese video porque creo en la democracia digital. Si hubieran dicho otra cosa, yo habría dicho otra cosa, pero hay que honrar lo que uno cree y yo creo en la democracia digital”, justificó Franco Parisi.

Posterior a eso, el ex candidato felicitó a Gabriel Boric, tras su imponente triunfo en las urnas. “Fue extraordinario cómo ganó Boric, no sé de dónde salió ese millón 300 mil y tanto de votos, aunque solamente ratifica lo que pasó en la Municipalidad de Santiago, Ñuñoa, Viña del Mar, Valparaíso y Maipú”.

“Ganar la elección de esa forma fue una camotera”, agregó, “pero ya es la sexta vez que gana la izquierda o la ultraizquierda. Me hubiese gustado que fuera más estrecho porque lo que se viene es bastante complejo”, aseguró Franco Parisi.

Más tarde, el excandidato presidencial instaló dudas sobre el escenario político que se configuró en el país a partir de este domingo. Aseguró, por ejemplo, que “lo que se viene es bastante complejo. no es de picado ni nada”, pero “se vienen cambios significativos que no hay que mirarlos a huevo: las elecciones tienen consecuencias”.

Le dirá adiós a la política

Sin embargo, el momento final de la transmisión dejó a todos impactados, esto luego de que Franco Parisi aseguró que se alejará de la política para dedicarse a la docencia. Además, aclaró que no tiene ningún vinculo comercial con el país.

“Yo quiero que le vaya bien a Chile. Yo no tengo ninguna sociedad en Chile, yo no tengo nada en Chile, absolutamente nada en Chile. Solo gente que me odia, pero aparte de eso, yo no tengo nada en Chile”.

Es importante recalcar que Franco Parisi, adeuda más de $120 millones en pensión alimenticia a sus dos hijos, seguirá entonces, por algún tiempo, radicado en Alabama, Estados Unidos.