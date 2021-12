Nicolás Yunge reveló difícil momento de salud: «Era un tumor»

El ex integrante de Perla comentó en su red social que se encuentra pasando por un complicado estado de salud.

Al parecer el cierre de año está bastante difícil para Nicolás Yunge, quién contó en sus redes sociales que pasa por un complicado momento de salud.

El ex integrante de del docureality Perla, aseguró que fue hospitalizado ya que los médicos que lo están tratando le detectaron un tumor. “Cuando me hicieron la endoscopía y sacaron el pólipo no sabían que era y sí, era un tumor”, relató Nicolás Yunge en un mensaje compartido en sus historias de Instagram.

“Hoy tuve una charla con especialista, me hicieron exámenes y me van a hospitalizar después de Año Nuevo para ver que no hayan más tumores y que ese fue removido completamente y si encuentran más ojalá removerlo en ese procedimiento”, detalló en sus redes sociales.

“No tengo ganas de grabar historias y no debería haber compartido ayer la mía pero en mi histeria y soledad lo quise compartir con ustedes. Espero que respeten este momento delicado de salud”, añadió Nicolás Yunge.

Agradecimiento

En esta línea, también agradeció a quienes se han preocupado por él. “Agradecer desde mi corazón todos los mensajes que me han llegado, a su debido tiempo los leeré y responderé”, dijo en la red social que suma más de 146 mil seguidores.

Finalmente, durante la mañana de este miércoles, el joven publicó decenas de historias en donde realizó un descargo después de no poder dormir. “¿Por qué a mí?”, dijo en un video publicado hace una hora.

“Me han pasado tantas situaciones en mi vida y siempre digo ‘para, es suficiente’ y como que no paran… y siguen”, se sinceró Nicolás Yunge.

Solo queda esperar que el ex chico reality pueda sanarse prontamente de sus problemas de salud, ya que sus seguidores están felices con su reaparición en redes. Espacio donde ha generado su comunidad de fanáticos.