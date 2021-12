Llora el mundo del deporte: Kun Agüero confirmó su retiro del fútbol profesional

El pasado 30 de octubre durante un partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Alavés, Kun Agüero tuvo que dejar la cancha por un malestar en su pecho. Días más tarde se confirmó que sufre una arritmia cardiaca (latido irregular del corazón) y se rumoreó su retiro del fútbol a los 33 años.

Hoy finalmente desde el Camp Nou en una transmisión especial desde las redes del equipo Culé, se anunció oficialmente que el delantero argentino deja las canchas.

La emoción del Kun

Entre los aplausos del público y la notoria tristeza de Sergio Agüero, explicó de manera detallada el objetivo del encuentro convocado en la cancha blaugrana.

«Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud», anunció el futbolista argentino.

Agüero contó que fue la mejor resolución para enfrentar el problema de salud que sufre y que hizo todo lo posible para regresar a competir, pero que no lo pudo lograr.

El goleador repasó su carrera profesional y se mostró muy agradecido por todas las paradas que tuvo en el fútbol.

«Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé jugar al fútbol. Quiero agradecer a todos: a Independiente donde me formé, después el Atlético de Madrid que apostaron por mi con solo 18 años, a la gente del City (Manchester) que saben lo que siento por el club, he dejado lo mejor ahí».

«A la gente del Barcelona que me contactó, sabía que venía a uno de los mejores equipo del mundo y estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien. Y a la selección argentina que es lo que más amo», detalló muy emocionado el Kun.

Agüero se volvió a quebrar agradeciendo a sus compañeros del club, a los presentes en el estadio, a los hinchas de todos los en los que jugó, y expresó que siempre intentó hacer lo mejor y que se va muy contento con lo realizado.

«Me voy con la cabeza alta y muy feliz, no sé que me esperará en la otra vida pero sé que tengo mucha gente que me quiere y desea lo mejor para mi», concluyó.