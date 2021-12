Se cuadraron con la protagonista: último capítulo de Mea Culpa generó impacto

Este martes se vivió el último capítulo de Mea Culpa, que generó bastante debate en redes sociales. La protagonista de la historia fue Miguelina Espinoza, mujer que fue condenada a 20 años de prisión por el parricidio de su pareja.

La mujer que fue condenada en el año 2018, entregó su versión de los hechos en una íntima conversación con Carlos Pinto desde la cárcel donde cumple condena en Puerto Montt.

“Yo pensaba que era normal que me pegaran (…) porque cuando tenía 2 o 3 años, mi papá le pegaba a mi mamá y la dejaba botada”, afirmó la mujer, dando cuenta de una dura infancia marcada por los golpes que recibía por parte de su madre. “Yo creo que lo hacía porque nadie me quería”, sostuvo.

Por otra parte, la protagonista de Mea Culpa contó que abandonó su casa cuando tenía 16 años y ahí conoció a Javier Molina. Hombre con quién mantuvo una relación de pareja y tuvieron siete hijos, y quién finalmente sería su víctima 27 años más tarde.

“Me aceptó en su casa, y me acostumbré a él desde los 16 (…) Recuerdo que a esa edad fue la primera vez que me golpeó y pensaba que era normal. Me partió el labio porque todavía no había hecho la comida”, recordó.

Consultada sobre su decisión de mantenerse junto a Molina -padre de sus siete hijos-, pese a los malos tratos que acusaba, explicó que “no sabía qué hacer. Él me decía: ‘Tú sin mí no eres nadie, no serás nada’”.

Incluso, en uno de los momentos más impactantes de la entrevista de Mea Culpa, la mujer reconoció que Javier “no fue un mal papá, siempre les compraba las cosas, e incluso me hubiese gustado tener un papá como él”.

Cuando sus hijos ya habían crecido, Miguelina comenzó a “independizarse” y recurrió a las fiestas y el alcohol.

Según le confesó a Carlos Pinto, fue la manera que encontró para escapar de sus problemas y tomas el valor necesario para defenderse de las agresiones de su pareja. “Yo decía que nunca, ningún hombre, me va a volver a tocar”, dijo.

Eso sí, aclaró que jamás estuvo en sus planes asesinarlo. “Si yo lo hubiese querido matar, lo hubiese hecho cuando tenía 16, no iba a esperar a que tuviésemos 27 años juntos”, explicó.

El día del terrible del parricidio

La protagonista de Mea Culpa, Miguelina Espinoza también recordó como fue ese día donde bajo los efectos del alcohol, atacó con arma blanca a su pareja y le quitó la vida.

“Fui a donde él estaba, lo abracé y le dije: ‘perdón, yo no lo quería hacer, no fue mi intención, no lo quería matar’. Mis hijas llamaron a Carabineros y me decían que era una vieja maldita”, relató.

Por otra parte, contó que “a mí nadie me defendió. Todas mis hijas en mi contra”.

“Lo injusto para mí fue que fui tan mujer para pedirle perdón a todos los que estaban ahí, a mis hijas, a la familia de él”, complementó.

Finalmente, Miguelina reconoció en Mea Culpa que “me arrepiento de todo. De perder mi familia, de no estar con ellos. Yo aquí estoy muerta en vida. Le pido perdón de rodillas a mis hijas y a la familia”.