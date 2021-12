«Me grababa drograda»: Ex de Iván Cabrera realiza acusaciones de violencia de género

Antonella Muñoz Mareco, ex pareja del bailarín, denunció graves situaciones de abuso en una transmisión de Instagram junto Cecilia Gutiérrez.

Ayer miércoles 29 de Diciembre, la periodista Cecilia Gutiérrez realizó una transmisión en vivo junto a Antonella Mareco; ex de Iván Cabrera. La modelo denunció una grave situación sobre el hombre que actualmente es la pareja de Gala Caldirola.

La ex polola del bailarín dio a conocer episodios de violencia de género en su relación; la cual duró más de 3 años. «Yo a Iván lo conocí cuando tenía 25 años más o menos. Me fue a buscar a la puerta de mi casa, en una población muy humilde», aseguró Mareco según reportó FMDos.

Asimismo, la modelo recordó como fueron los primeros meses de relación con Cabrera. “Un tipo muy amoroso, servicial, caballero. La verdad que un tipazo en ese entonces. Cuando yo lo conocí, me decía que no vivía con la madre de sus hijos, y por cosas de la vida no era verdad”.

Una relación turbulenta

Por otra parte, Mareco confesó que estaba vulnerable cuando conoció a Cabrera, producto de la reciente muerte de su padre. Ahí fue cuando confesó que mantuvo una relación secreta con el bailarín, quien estaba junto a la madre de sus hijos. “Duramos tres años y me mantuve oculta como dos años. Me decía: ‘No te expongas, no pongas nada en redes sociales’», aseguró.

«Yo estuve con él durante toda la pandemia, sin plata, cero fama y programa. Yo haciendo mi emprendimiento de dreadlocks, me ayudaba y nos mantuvimos», agregó la ex de Cabrera.

Asimismo, la chiquilla prosiguó asegurando que Cabrera decidió terminar la relación. Esto la habría dejado deprimida, y al respecto aseguró que: «Yo quería recuperarlo a todas costa. Un día agarré una botella de tramadol, pensado que recuperaría su amor. Me tomé todas las pastillas, y quedé inconsciente todo el fin de semana. Prendí el lunes el teléfono y no encontré ni una llamada de Iván Cabrera».

Acusaciones de maltrato

Mareco luego prosiguió realizando una acusación de violación en contra de Iván Cabrera. «Cuando conocí a Iván, fuimos a un restaurante, y me dice: ‘¿Por qué estás mirando a la chica del al lado? ¿Oye a ti te gustan las mujeres? ¿Le darías algún beso a una mujer?’. Yo le dije sí, la verdad que sí, y entró por ahí”.

«Me puso trampas. Dejó su celular grabando para escuchar las conversaciones con mis amigas. Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para hacer tríos y poder grabar», añadió.

«Me incitaba para que yo me grabara muy drogada, y él me violó. Porque al otro día me decía: ‘Oye te violé porque eres mi puta’«, acusó Antonella.

Asimismo aseguró que Cabrera supuestamente le pegaba mientras estaba drogada; «pero era un patrón que me impulsaba«.

La ex de Iván Cabrera reconoció que el bailarín le habría enviado videos teniendo relaciones sexuales con Gala Caldirola, y ella le mandaba teniendo sexo con otros hombres.

Cecilia Gutiérrez le recalcó que espera que esos videos nunca se filtren y que ella debería acudir a la justicia para realizar una denuncia formal.