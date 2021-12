¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Euphoria? Lanzan poster oficial

HBO reveló el poster oficial para la segunda temporada de Euphoria. La segunda entrega de la popular serie llegará a HBO Max el 9 de enero de 2022; y la compañía televisiva ha enfocado todos sus esfuerzos en hacer que la serie se vuelva viral.

Un trailer de duración completa se lanzó a comienzos de este mes. En este se puede ver cómo Zendaya (interpretando a Rue) anda acarreando una maleta llena de drogas prescritas, mientras asiste a una reunión de adictos anónimos.

«La primera vez que la conocí, me enamoré inmediatamente», se escucha decir a Rue narrando en la pieza. Todo mientras vemos un flashback de ella intercambiando miradas con Jules (Hunter Schafer) por primera vez en su colegio.

Ahora, los fanáticos están disfrutando del postre oficial de la segunda temporada de Euphoria. En esta se puede ver a Rue con sus ojos cerrados y bañada por una luz dorada. En este también se puede leer Remember this feeling (lo que se traduce a «recuerda este sentimiento».

Una exitosa serie

La primera temporada de Euphoria se lanzó en 2019, y la siguieron 2 especiales. El primero Trouble Don’t Last Always se estrenó en Diciembre de 2020; mientras que el segundo, titulado Fuck Anyone Who’s Not A Sea Blob fue lanzada poco después, en Enero de 2021.

Según reportó NME, Zendaya hizo historia transformándose en la mujer más joven en ganar un Emmy. Esto por ganar el galardón a mejor actriz en una serie de drama por su interpretación de Rue.

En una entrevista con Teen Vogue, la actriz aseguró sobre la segunda temporada que: «va a ser una temporada difícil«.

«Va a ser dura y se va a sentir devastadora en ocasiones; pero creo que Rue realmente merece todo ese tratamiento como personaje, porque creo que representa a un montón de personas», concluyó Zendaya.