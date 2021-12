Granjero dibuja un corazón con sus ovejas para despedir a su amada tía

Como muchos de los que se vieron separados de sus familiares durante la pandemia; Ben Jackson no fue capaz de decirle adiós a uno de sus seres queridos más cercanos.

El granjero australiano estaba a más de 400 kilómetros de la costa de Nueva Gales del Sur cuando su querida Tía Debby falleció. Esto producto de una larga batalla contra el cáncer que duró más de 2 años.

Las restricciones no le permitieron viajar a Brisbane para ir a su funeral. Es por esta razón que decidió utilizar a sus ovejas y sus perros de pastoreo para demostrar su amor, en forma de un enorme corazón dibujado por sus fieles animales.

Jackson logró su cometido de esparcir comida para que cuando liberara a su ganado, miles de ovejas formarían la tierna forma. Luego de unos cuantos intentos, y de tratar de adivinar cómo hacerlo; finalmente el granjero liberó a los animales.

Un hermoso gesto

El resultado fue capturado por un dron, que se hizo viral a través de las redes del mismo granjero. «No había forma en que me pudiera ir a verla, decirle adiós o ir al funeral», afirmó Jackson a la BBC.

«Por lo que me sentí sin esperanza y sin ayuda. No sabía qué hacer; pero debido a que me sentí así se me ocurrió alimentar a mis mascotas de esta forma. Sin embargo, creo que este acto palidece frente a lo que mi tía significaba para mí», agregó.

Jackson envió el video a sus familiares antes del funeral de su tía. En la recepción decidieron tocar una canción de Simon and Garfunkel, mientras ponían el video.

«A ella le encantaba esa canción. Y cuando vi el homenaje, admito que hubiera parecido que corte cebollas. Fue muy emocionante», concluyó el granjero.

Sin dudas un acto de amor que despide con bombos y platillos a un ser amado.