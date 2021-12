No hay mas Keanu Reeves: descartan secuela de Matrix

El famoso actor que interpreta a Neo confirmó en una entrevista con un podcast que la directora del filme no planea una continuación.

Keanu Reeves confirmó que no habrá una secuela de The Matrix: Resurrections. En una entrevista con el podcast Empires, Reeves (quien volvió a hacer de Neo) aseguró que no cree que Lana Wachowski esté interesada en hacer otra Matrix.

«Si tuviera que votar, diría que Lana no quiere hacer otra Matrix», aseguró según reportó NME. El productor del filme, James McTeigue también confirmó que no existen más planes para realizar otra Matrix.

«Por ahora, es sólo la película que vieron. No tenemos pensada ninguna precuela o secuela. Ni tampoco queremos hacer una trilogía», aseguró McTeigue a Collider.

Las noticias llegan luego de que a la película no le fuera tan bien en taquilla. La cinta ha logrado recuperar sólo US$22.5 millones hasta la fecha. Sin embargo, todavía quedan cifras pendientes con respecto a los ingresos generados por la película.

Reeves aceptó de inmediato ser Neo

El sitio NME aseguró con respecto a la película que «las innovadoras escenas de pelea son cautivantes si has visto muchas películas de superhéroes malas. Y también cuenta con buenas actuaciones. Junto a esto Wachowski pinta sobre ideas que discuten la naturaleza humana y la fundamental importancia del amor. Esto no lleva a un buen clímax, pero te deja pensando».

Por otra parte, en conversación con el mismo portal, Reeves aseguró durante el estreno que; «quiso rápidamente volver a actuar de Neo. Esto por mi experiencia de vida y con nutriría los altos, bajos y demás del personaje».

«Sentí que el personaje y el camino que recorre están centrados en un análisis del pasado; como se siente sobre él y en donde se encuentra ahora. ¿Qué significa? ¿Qué es importante? Además hubo una reflexión sobre las nostalgia y un deseo sobre entender», agregó Reeves.

Hace poco la directora, Lana Wachowski aseguró que «The Matrix: Resurrections la ayudó a superar la muerte de sus padres». Esta cuarta entrega sería el final de la amada trilogía de la década de los 2.000.