Murió la flor: Angélica Sepúlveda confirmó quiebre con galán turco

Parecía casi una historia de cuento de hadas, la historia de amor entre Angélica Sepúlveda y su galán turco. El mismo que le permitió conocer su país hace algunas semanas, donde todo iba viento en popa.

Sin embargo, las historias no siempre tienen final feliz, así lo evidenció la ex chica reality al confirmar que su relación había terminado. “Hace unos días hemos decidido poner fin a nuestra relación. Estamos con proyectos y anhelos diferentes y ambos merecemos realizarlos”, escribió la mujer oriunda de Yungay por medio de su cuenta de Instagram.

Eso si, Angélica Sepúlveda aseguró que solo tiene palabras lindas para su ex y pura buena onda. “Agradezco al universo haberlo puesto en mi camino, me mostró la forma más bonita del amor: amar con honestidad, entrega y libertad”, expresó.

Asimismo, le deseó éxito, felicidad y abundancia. “Gracias por la empatía y entender mi decisión”, agregó.

Agradeció las muestras de apoyo

La publicación de Angélica Sepúlveda se llenó de mensajes de buena onda en este difícil momento. Fue por esto que decidió realizar otra publicación donde entregó detalles respecto a su quiebre sentimental.

“Antes de tomar la decisión de terminar, lo analicé bien, pensé en ambos, en los proyectos individuales de cada uno a dos o tres años más, y la verdad es que íbamos por caminos absolutamente diferentes“, insistió.

En este contexto, reconoció que la pandemia del COVID-19 los hizo “cambiar el chip”. “Yo me aferré a mis padres y descubrí que había cosas que quería hacer, y que tenía postergadas solo por flojera o miedo”, comentó.

Gürsel por su parte, “tiene proyectos hermosos que lo harán muy feliz, me incluyó siempre en ellos, pero no es lo que hoy quiero para mí“.

“No me traten como víctima, aquí no se ha muerto nadie. Estoy bien, enfocada en ideas que me gustan mucho, dibujando y tirando líneas sin presión. No hay culpables, no hay sufrimiento, no hay rencor, solo tengo agradecimiento y los mejores deseos para él”, expresó finalmente.