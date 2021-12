¡Nada es imposible! Hombre se gradúa a los 88 años con su nieta

¡Nada es imposible, ni una hue…! Dijo nuestro querido Nicolás Massú, con una frase que quedó para la historia y que inspira a todos a lograr sus sueños. Así también lo demostró un viral en el que se ve a un hombre mayor graduarse.

Se trata de René Neira, estadounidense que inició sus estudios profesionales en la década del 50, hace 70 años. Sin embargo, por diversos problemas económicos, no pudo seguir estudiando su carrera y se dedicó a trabajar para reunir fondos monetarios para su familia.

Pero lo más lindo de la historia es que a pesar de los años, el hombre pudo cumplir su objetivo y no se rindió. Obteniendo por fin su título profesional en Economía en la Universidad de Texas.

Partió con clases de manera intermitente en la década del ochenta. Incluso fueron tantos años que su nieta ingreso a la misma carrera en la casa de estudios, compartiendo el amor y la inspiración de su abuelo.

“Nunca tuvimos clases juntos, pero a veces nos encontrábamos para almorzar en la cafetería o estudiábamos juntos en la biblioteca. Sus compañeros, creo, se sentían motivados e inspirados al verlo”, comentó su descendiente, Melanie Salazar en una entrevista con CBS.

Y si bien, Neira nunca consiguió el número total de créditos que requería la carrera, debido a que una vasculopatía cerebral lo obligó a ausentarse por un semestre, sí logró graduarse este 2021. Y nada menos que con su nieta como compañera de promoción y a solo días de cumplir 88 años.

“Definitivamente fue un momento especial, estoy orgullosa de mi abuelo”, sentenció Salazar.

«Algo muy especial sucedió este fin de semana en #UTSA Inicio: Rene Neira, 87, cruzó el escenario con su nieta, Melanie Salazar. Recibió su BA en Comunicaciones. Obtendrá su licenciatura en economía. ¡Metas familiares!», escribieron desde la universidad, quiénes también destacaron el proceso.

ICYMI: Something very special happened this weekend at #UTSA Commencement: Rene Neira, 87, crossed the stage with his granddaughter, Melanie Salazar. She received her B.A. in Comms. He will earn his B.A. in Economics. Family goals!

#UTSAGrad21 @UTSAHC @UTSACOLFA @UTSABusiness pic.twitter.com/jSsUSeyR4F

— UTSA (@UTSA) December 13, 2021