Patricia Maldonado se lanzó contra Boric: «Estoy en shock»

No pasaron desapercibidos los comentarios de Gabriel Boric en los que se refirió sin filtro a Patricia Maldonado. “Más que Paty Maldonado que está apoyando a Kast», lanzó el candidato mientras era entrevistado por Soledad Onetto en la ex casa televisiva de la «indomable».

Ante la mención de su nombre, la ex panelista de Mucho Gusto no dudó en referirse al comentario del candidato presidencial. Y obviamente lo hizo por medio de su canal de Youtube, La Maldito.

“Estoy absolutamente sorprendida. Por no decir, estoy en shock”, inició Patricia Maldonado.

Y en esa misma línea, agregó: “yo creo que un candidato, cuando está a muy pocas horas en la carrera presidencial, debe ocupar su tiempo en cosas muy importantes para que a la ciudadanía le quede la cosa clara, porque yo con este niño no la tengo clara. Es una cosa muy ambigua”.

Por otra parte, aprovechó para sacarle en cara su programa de gobierno. “Es una persona que dice negro cuando es blanco. Mañana dice blando cuando es negro. Después se arrepiente. Se contradice él mismo”, aseguró.

La recomendación de Patricia Maldonado

Tal como era de esperar, Patricia Maldonado no dudó en mandarle un consejo al candidato de Apruebo Dignidad. “Tratar de que la ciudadanía entienda al candidato, que entienda los planes que tiene el candidato. Esa es la lógica. Un candidato que está a tan pocas horas en un momento tan complicado que estamos viviendo en Chile, debe dejar claros sus proyectos”, sostuvo.

Sin embargo, le agradeció a Gabriel Boric la comparación que este hizo con los ex mandatarios. “¿Sabes por qué me sacaron de la televisión? Por ser pinochetista y por pensar distinto a usted. Nadie desconoce que yo soy anticomunista, nunca lo he negado. Jamás. Mi versión es siempre la misma. Tú anoche me dejas a una altura de dos presidentes de la República: Michelle Bachelet y Ricardo Lagos”, señaló Patricia Maldonado.

“La Paty Maldonado, y me nombras. Créeme, chiquillo, que me dio un placer enorme cuando escuché mi nombre en tu boca. Lo que significa que cuando dé una opinión, pega preciso donde tengo que pegar”, remató.

Revisa aquí el video: