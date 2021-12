¿Qué se hizo? Julio César Rodríguez sorprendió con radical cambio de look

Sin lugar a dudas, Julio César Rodríguez es un hombre que no le tiene miedo a los cambios, especialmente si son físicos. Ya lo ha demostrado.

Y es que la noche de este jueves el animador sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look, con el fin de potenciar la ceremonia de los Premios La Junta. Programa que se ha potenciado a través de Youtube con entrevistas a artistas del género urbano y personajes que se han ganado la popularidad por redes sociales.

» A minutos de salir de casa a los premios @lajunta_oficial .con toda la fe los espero desde la 21:00! ♥️🖤♥️🖤», escribió Julio César Rodríguez en su cuenta de Instagram. Compartiendo una fotografía en la que se le ve con un pelo totalmente rubio ¡Tal cual lee!

«Rubio natural», «Cualquier estilo», «Excelente Julito, eres único», «Que facherito», fueron algunos de los mensajes buena onda que recibió el animador. Aunque no todos quedaron contentos con su nuevo look, y fueron bastante sinceros diciéndole a Julio César Rodríguez que el rubio no le venía tanto.

De hecho, la mañana de este viernes JC llegó con el mismo look al matinal Contigo en la Mañana, generando algunas bromas de parte de sus compañeros.

“¿Es una cábala? ¿Cuál será la causa por la que Julio César Rodríguez incursiona en estos looks?”, dijo la periodista Monserrat Álvarez.

“La idea era llegar a los premios con el pelo blanco, aunque no sé por qué se ve así”, aclaró Julio César Rodríguez, quién confirmó que terminando este viernes volverá a su color natural.

Premios La Junta

La noche de este jueves se llevó a cabo la entrega de los Premios La Junta, espacio que reconoció a los mejores exponentes del género urbano nacional. Esta fue reconocida como la primera instancia en la que se destacó el trabajo de una nueva industria que toma más fuerza que nunca en nuestro país.

El evento contó con la presentación inicial de Ana Tijoux, quién fue galardoneada como «fixa máxima», por su honorable trabajo de años destacando el área urbana de Chile. Además, se presentó en el escenario Movimiento Original, Aka 420, Marcianeke, Flor de Rap y Pablo Chill-E.