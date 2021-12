¿Qué dijeron Boric y Kast sobre la muerte de Lucía Hiriart?

La tarde del jueves 16 de diciembre y en medio del cierre de campaña de Gabriel Boric y José Antonio Kast, se confirmó el fallecimiento de Lucía Hiriart, viuda del ex dictador Augusto Pinochet.

Respecto a las causas de su fallecimiento no se han entregado detalles claros, pero se confirmó que su deceso se originó a las 15.00 horas, en su casa y rodeada de sus familiares.

La familia de Lucía Hiriart confirmó que se realizará un funeral privado y agradeció las muestras de apoyo que han recibido de parte de los adherentes de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Ante la bomba política que originó la muerte de Lucía Hiriart; los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast tuvieron que salir a referirse a la noticia.

El primero en hacerlo fue, José Antonio Kast, quién consultado por Radio ADN, aseguró que no asistirá a ninguna ceremonia. “Yo más que darle la condolencia de la familia, y siempre lamentar la muerte de alguien, no quiero hacer un hecho político de esto. Entiendo la preocupación de los medios y todas las miradas históricas que se van a dar, pero yo lo dejo como un hecho humano», expresó el representante del Frente Social Cristiano.

«Veo ahora que hay gente celebrando, creo que no es lo que uno esperaría. Siempre la muerte de alguien para la familia es doloroso, más allá del rol histórico que haya tenido la persona», agregó.

