Daniella Chávez fue la musa en el cierre de campaña de José Antonio Kast

La tarde de este jueves ambos candidatos realizaron sus esperados cierres de campaña. Mientras Gabriel Boric se tomó el Parque Almagro, José Antonio Kast lo hizo en el Parque Araucano. Y una de sus visitas ilustres fue la modelo Daniella Chávez.

La conejita Playboy asistió al cierre de campaña del candidato del Frente Social Cristiano, donde no solamente estuvo presente, sino que también se tomó el tiempo para subir al escenario y compartir un discurso con los asistentes.

“Nada, ya está todo dicho. Ya todos sabemos que si queremos un país libre, un país… libertad, un país donde podamos salir tranquilos a la calle”, inició Daniella Chávez.

Por otra parte, la chiquilla expresó que “un país que nos prometa trabajo para que así nadie más tenga que salir a robar”.

Quedó la escoba en redes sociales

Tal como era de esperar la presencia de Daniella Chávez en el cierre de campaña de José Antonio Kast no generó buena onda en redes sociales. Ya que varios usuarios criticaron su discurso en el Parque Araucano.

«Solo hoy tengo 5 millones de impresiones en mi cuenta de Twitter”, escribió la conejita luego de haberse transformado en tendencia.

“Gracias a todos por el tremendo apoyo hoy! Siempre queriendo lo mejor para Chile, solita logré más interacción y alcance que todos los artistas del otro lado.. y dando el apoyo sanita y consciente”, agregó en otro tuit.

En otro mensaje (que posteriormente borró), la influencer aclaró que “yo me siento orgullosa de ser conejita Playboy, me dio la vida que soñé, a los 24 me gané mi primer millón de dólares por fotos, en 3 años más perdí la cuenta del dinero que llego (sic), ahora a los 31 años y solo puedo disfrutar de mi triunfo personal”, escribió Daniella Chávez en su cuenta de Twitter al ser criticada por los hater de la red.