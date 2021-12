«Regalo divino»: Ingrid Aceitón revela que está embarazada

Después de un duro 2021 en el que Ingrid Aceitón vivió una traumática experiencia, la modelo y ex-candidata a Miss Chile reveló finalmente buenas noticias para sus seguidores y fanáticos. Aceitón reveló que tiene 8 meses de embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, Aceitón aseguró que: «Hoy me he decidido a compartir con ustedes la segunda mejor etapa de mi vida. Con lágrimas de emoción, alegría y amor. Con @Nashito_AG estamos esperando nuestra segunda hija, Ada Mía con 8 meses ya de embarazo (32 semanitas)» comenzó señalando.

Asimismo agregó que; «Mi regalo divino, mi otra hija, mi bebé arcoíris. Otra bendición que me ha enviado mi Señor, que no hay manera de agradecerle, más que amarlo toda mi vida. Una mamá rapidísima».

«Como muchos ya saben, hace menos de un año recibí la peor noticia de toda mi vida. Mi primer embarazo, mi primera hija, mi primer amor. Mi Alice Amorette. La perdí a los 7 meses de gestación de una manera inexplicable, donde sentí que mi vida se acabó, no había luz, esperanza, paz, nada de nada», añadió Aceitón.

«Un proceso que no se lo doy a nadie. Y Dios es tan pero tan perfecto que en el momento más oscuro me envió a mi Ada. Que difícil explicar y contar las emociones por las que me ha tocado pasar todo este año. Entre angustias, crisis, vivir en automáticos, miedos, etc» escribió la modelo.

Un homenaje a Alice

«La paz de mi hija Alice compensa un poco mi dolor, porque estoy clarísima que siempre tendré que vivir con el vacío de no tenerla conmigo. Ahora con su hermanita Ada creo poder volver a sanar de a poquito mi corazón y mi alma», agregó Aceitón, con respecto a su pérdida.

Por otra parte, la modelo añadió que: «sabiendo que jamás se me borrará todo el dolor por completo, también sé que mi Ada esperará que de lo mejor de mí para ella y obvio que así será ya que se merece eso y mucho más. Mis hijas tienen una mamá fuerte y siempre intentaré no defraudarlas mis vidas, son mi motor».

«Y sé que algunas mamitas me entenderán que este proceso es muy extraño y a la vez lindo. Nuevamente con una ilusión, una esperanza, una nueva vida… volver a sentir, volver a amar. Desde siempre he agradecido y lo seguiré haciendo, a cada persona que se ha tomado un tiempo de escribirme, de darme ánimos, de intentar ayudarme de alguna u otra manera ‘salir adelante’, GRACIAS», añadió Ingrid.

«Soy demasiado afortunada de recibir tanto amor, tanto cariño de todos ustedes. Y bueno, esperando seguir recibiendo las mismas y más buenas energías de cada uno de ustedes. Ahora que estoy más confiada en que todo saldrá bien quería compartirlo y si pudiese gritarlo lo haría. Dios está conmigo» concluyó Aceitón.