¡Saque el tejito! Mamá y polola de Marcianeke tienen disputa en redes sociales

Al parecer la suegra y la nuera no se llevan muy bien…

Al parecer los problemas en la vida de Marcianeke están lejos de terminar, así lo hemos podido evidenciar por medio de redes sociales.

Es que producto de los complicados comportamientos que ha mostrado el joven por medio de redes sociales, habrían enfrentamientos entres dos personas importantes de su vida: su mamá y su polola.

Fueron las mismas fanáticas que se preocuparon por los estados que eran visibles en los videos que se tomaron la web, tanto así que decidieron comunicarse con la mamá, con el fin de pedir ayuda por su ídolo. «Que pena por él y lo peor es que tu nuera se droga a la par con él. Como mamá ten ojo con eso. Saludos», le escribió una fanática a la mami de Marcianeke.

«Ya hable con él por eso, y esa tipa con la que está mi hijo no es tema. Para nosotros no existe», respondió sin filtro la mamá del cantante urbano.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que por medio de Tiktok se viralizó otra conversación de la mamá de Marcianeke con una fanática. «Tía, ayude al Marcianeke, trate de sacarlo de ahí. Soy una fan 100% de él y amo su música, es un joven increíble pero la polola no lo ayuda en nada», lanzo la fanática.

«Él se nota que es muy emocionalmente dependiente a ella pero la niña es un cero a la izquierda», agregó.

Ante esto la mamá de Marcianeke no dudó en responder: «Lo sé, eso me tiene mal, triste y separada de él por esa mocosa».

La nuera respondió

Las respuestas de la mamá de Marcianeke se tomaron la web y no dudaron en llegar rápidamente a Anaís, la polola del artista urbano.

Por medio de la dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, la joven fue consultada sobre los comentarios de su suegra. «¿Qué dices sobre lo que dice de ti la mamá de Marcianeke?».

«Opino que no me importa, ya se le pasará la maña y me pedirá disculpas por hablar mal de mí a mis espaldas», respondió la polola de Marcianeke.