Se pasó: Diana Bolocco vivió tremendo «trágame tierra» en matinal

Se está acabando el año y con ello también empiezan aparecer momentos divertidos en la pantalla chica, es que todos están más relajados. Bien lo supo Diana Bolocco, quién vivió un divertido chascarro en la edición de este lunes de Mucho Gusto.

Todo iba normal, de hecho habían tenido una mañana muy agitada en el programa. Pero cuando quedaba poco para que terminara la transmisión, la animadora se pegó una vendida de aquellas.

Y es que al final del programa, Diana Bolocco y José Antonio quisieron saludar a su compañera Paulina de Allende-Salazar por su cumpleaños.

Con una torta, el equipo del matinal comenzó a cantarle el «feliz cumpleaños» a la recurrente panelista, y hasta ahí todo bien. Además, la periodista aprovechó la oportunidad de comentar cuáles son deseos en este nuevo año de vida.

«Que lo sigamos pasando bien el próximo año. Nos ha ido bien, lo hemos pasado bien, nos hemos entretenido, informado», fue el deseo de Paulina de Allende-Salazar.

Tras esto, la animadora comenzó a hacerle bromas a su colega. «Paulina, te libero de tus funciones. Te puedes ir a tu casa a relajar. Te queremos mucho», bromeó la conductora.

¡Pero cómo!

Y en ese momento se alcanzó a ver el chascarro de Diana Bolocco, ya que antes que salieran del aire, se le resbaló la torta que sostenía con sus manos y se le cayó al suelo.

«¡Cuidado!», alcanzó a gritar Roberto Saa mientras colocaban desde fondo la clásica música de chascarro.

Finalmente, durante esta tarde Diana compartió el momento en su cuenta de Instagram y dejó un divertido mensaje: «Por favor no me digan nada….. condoro nivel Dios. Algo pasa con mi motricidad fina….. algo pasa entre mi conexión mental y corporal. En fin, no tengo justificación. Te debo una torta Paulina!!!!! Y feliz cumpleaños!!!!!!!! 😬😩🤦🏼‍♀️», escribió la animadora.

No faltan los momentos divertidos

Al parecer los «fail» son muy comunes en el programa de la mañana, ya que la semana pasada también vivieron un chascarro.

En aquella ocasión, Diana Bolocco y Neme decidieron llevar el programa a la calle, así que con la compañía de camarógrafos se fueron hasta un mall chino.

Antes de partir, en la entrada del canal comenzaron a hablar con una periodista del área de prensa, sin darse cuenta de algo muy importante.

Y es Diana Bolocco y José Antonio Neme no llevaban puestas sus mascarillas, de lo que se percató una integrante del «Mucho gusto».

La situación no pasó desapercibida, e incluso fue compartida y comentada en las redes sociales.