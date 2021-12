¡Terrible! Video mostró como hombre fue golpeado por un rayo

Dicen que la caída de un rayo a una persona es prácticamente imposible y que las posibilidades de que esto ocurra, es muy similar al porcentaje de ganarse un pozo millonario en un juego de azar. Pero al igual que existen ganadores en estos premios de gran dinero, también hay casos de personas siendo impactadas por esta descarga eléctrica. Esto le ocurrió a un guardia de seguridad en una ciudad de Indonesia.

Según lo publicado en Rock&Pop.cl, la situación ocurrió en Yakarta en una empresa al norte del país. Captado por la cámara de seguridad del recinto, el sujeto estaba realizando su ronda característica, en medio de una tormenta con precipitaciones bastante fuertes.

Cuando llega a la mitad de la imagen y con un paraguas en su mano, es impactado de lleno por un rayo. El hombre cayó al suelo de inmediato e incluso intentó levantarse y ponerse de pie, situación que no logró debido a la fuerza del impacto.

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment. not everyone has the same chance to live.

