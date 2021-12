¿Gastón o Pollo? La decisión sacó ronchas en redes sociales

Este domingo se definieron a los primeros finalistas del programa de cocina, Master Chef Celebrity Chile. El último eliminado estaba entre el influencer Benjamín «Pollo» Castillo y el músico Gastón «Francés» Bernardou, cuyo resultado no dejó muchas reacciones positivas en las redes.

Ambos finalistas eran parte del selecto grupo conformado también por las actrices Begoña Basauri y María Jesús «Tutú» Vidaurre, quienes ya le habían anteriormente a los dos hombres en duelos definidos al azar.

Finalmente en el duelo de eliminación, pese a la gran calidad demostrada en capítulos anteriores y su claro favoritismo para ganar el programa; el integrante de la banda «Los Autenticos Decadentes, Gastón Bernardou, tuvo que abandonar para siempre MasterChef Celebrity Chile. Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de criticas por parte de los seguidores del programa.

La cuestionada decisión

Gastón Bernardou y Pollo Castillo se enfrentaron en un díficil duelo de eliminación, quienes tuvieron que cocinar filete estilo New York con trufas de acompañamiento. Tras 60 minutos de tensión, el músico presentó su plato denominado «Santiago de Chile Steak», mientras que el comediante expuso su plato «Como las callampas».

Tras una deliberación complicada según los mismos chefs, Pollo Castillo se convirtió en el tercer y último finalista del programa, mientras que Gastón Bernardou tuvo que abandonar la cocina de MasterChef Celebrity Chile para siempre.

El querido artista argentino explicó la posible razón de su eliminación desde su perspectiva, ya que en esta ocasión se arriesgó y quiso mostrar sus conocimientos con algo más elaborado.

“En la final me jugué mucho por cosas más innovadoras, de demostrar las cosas que sabía y meterme en terrenos que no conocía tanto. No me fui a lo seguro como lo hice en casi todo el programa”, declaró uno de los fundadores de Los Autenticos Decadentes.

Además a través de sus redes sociales dejó una reflexión final y agradecimientos, que resumen su travesía por el programa.

«Cociné rico, presenté lindos platos, jugué limpio, hice muchos amigos; ¡La pasé genial!», expresó el músico trasandino.

La ola de memes y críticas tras la salida de Gastón

Gastón es el ganador para la mayoría de los espectadores. Siempre humilde, cautivando con sus sabores, siempre buena onda y tranquilo sin meterse con nadie. Mis respetos 👏🏻👏🏻👏🏻 #SemifinalMC pic.twitter.com/4QyzjX0dWE — Pau (@_Pau_9) December 27, 2021

NUNCA en mi vida vi una langosta emplatada más ordinaria como la de Begoña, hacer parecer un producto tan gourmet como arroz con pollo al jugo igual PLOP! Mal ahí los chefs… #SemifinalMC — Francisca Trujillo M (@FranciscaTruman) December 27, 2021

No se ustedes, pero no le compro esa sonrisa 😅 #SemiFinalMC pic.twitter.com/heVprG9ugL — Fernando Godoy (@FedooGodoy) December 27, 2021

si aquí el tema no fue el pollo, fue la competencia anterior, que está super claro que Gastón es el que debería haber subido, no Begoña #SemiFinalMC — Vale 💜 (@laotravale) December 27, 2021