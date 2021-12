El crudo descargo de Luis Alarcón: «Puedo memorizar perfectamente mis libretos»

Hay un grupo de actores que pasó a la historia de la televisión gracias a su participación en la época dorada de las producciones dramáticas. Uno de ellos es Luis Alarcón, el icónico interprete de personajes como Pedro Chamorro o Roberto Betancourt.

El actor nacional ha participado en diversas producciones, entre ellas destaca La Represa (1984), Marrón Glacé (1993), Sucupira (1996), La Fiera (1999), Los Pincheira (2004), Somos los Carmona (2013), entre tantas otras. Sin embargo, en conversación con El Mercurio, denunció las pocas oportunidades que le ha dado la televisión actual.

«Ya no puedo hacer acrobacias, ya no estoy para eso, pero puedo memorizar perfectamente mis libretos. A pesar de eso, no me llamaron nunca más de la televisión», expresó Luis Alarcón.

Asimismo, recordó que “yo estuve veintitrés años seguidos en Canal 7 (TVN). Los ejecutivos, los productores, me conocían, y yo era como una especie de autoridad en el canal, pero eso fue cambiando. Si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores”.

Malas ofertas

Sin embargo, Luis Alarcón reconoció que recibió algunas ofertas para volver a la actuación por parte de TVN, pero fueron una falta de respeto para su trayectoria.

“Con el último con el que conversé en Televisión Nacional no tenía la más mínima idea de quién era yo y me hizo una oferta miserable. Eran para el olvido”, reveló.

Finalmente, a pesar de que la televisión actual no ha valorado su trayectoria que lo dejó como uno de los más capos. Don Luis Alarcón es agradecido y se queda con el cariño de la gente. «Eso me pone feliz, porque uno actúa sobre todo por el aplauso y la valoración de la gente”, cerró.

Por otra parte, una de sus colegas, Gaby Hernández también desclasifico la diferencia de sueldos entre actores, especialmente cuando hizo su querido personaje en Pituca sin Lucas.

“Cuando hice a Lita Amunátegui, viuda de Achondo, me cambió la vida en cuanto a relaciones con la gente de la calle”, aseguró la actriz confesando que pesar de la popularidad del personaje no cambió mucho su contrato en temas de dinero. “Me subieron un poco el sueldo, no mucho”, confesó.

“Nunca tuve un sueldo muy maravilloso, ni mucho menos, ninguna mujer yo creo. Y si lo ha tenido ha sido siempre la mitad de lo que ganan los hombres; y yo de la mitad, un cuarto ni siquiera, un 20% de lo que ganan los hombres, primeros actores de teleseries”, señaló Gaby Hernández.