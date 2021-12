Votante en Maipú: «Si el país está como la mona, hay que venir de mono»:

Durante toda la jornada electoral se han replicado las denuncias por la falta de transporte y de Maipú se produjo una bastante especial. Un elector llegó a ejercer su deber cívico con una mascara de primate y manifestó su descontento con todo lo ocurrido en estas elecciones.

Una periodista de Canal 13 posibilitó este momento desde las afueras del Liceo Nacional de Maipú, mismo recinto en donde se produjo un gran caos en la Primera Vuelta Presidencial; debido a toda la gente que llegó a las seis de la tarde a ejercer su voto.

La comunicadora se encontró abordó a este particular personaje y comenzó esta graciosa intervención; indicándole que exageró con el cuidado ante los rayos del sol y este lanzó la denuncia:

“Si el país está como la mona, hay que venir de mono. Seguimos con problemas, la locomoción mala, la gente no puede ir a votar. Entonces el mono tiene que hacerse presente», declaró el hombre disfrazado al que no le importó los más de 30° de calor.

El elector vestido de primate fue consultado por si tuvo problemas para llegar a su local de votación, a lo que respondió de la misma forma que varios han denunciado a través de redes sociales y desde los paraderos del transporte público.

«Por lo general me vine por Rinconada, mucho taco, la gente tuvo que optar por su vehículos personales para acercar a otros, mucha gente caminando; y no solo eso, es un montón de cosas. No sé si es un boicot del gobierno para que la gente no llegue a votar, pero es lo que está pasando», detalló el hombre totalmente vestido de negro.

La periodista finalizó el contacto entregando una mascarilla al hombre disfrazado, el cual cerró su intervención de manera clara. «El país sigue como la mona», sentenció.