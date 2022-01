Audio: Catalina García repartió machetazos en el Portal del Web

Una visita ilustre recibieron Dj Black y José Luis Godoy en el Portal del Web, uno de los programas regalones de Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 14.00 horas, hasta las 16.00 horas.

El Portal del Web infló el pecho (de forma literal) y recibió a Catalina García, la chilena de 21 años que hace tres años atrás cumplió su sueño y llegó a la World Wrestling Entertainment (WWE), la empresa estadounidense de lucha. Ella participó con el seudónimo de «Katrina Cortez» y enorgulleció a todo un país.

«Yo no tenía que ver con la lucha, me gustaban las Barbie. Y un día se me echó perder el juego y mi papá tenía un juego de lucha libre en Play Station. Ahí había una ‘mona’ rubia igual que la Barbie, me metí y me enamoré de la lucha libre», inició Catalina acerca del comienzo de su interés por la WWE.

La luchadora contó que vio la WWE e investigó todo lo que vino antes. Y además agregó que compartió con figuras icónicas como Undertaker, Shawn Michaels, el Rey Misterio, John Cena; y si no fuera poco su jefe fue Triple H.

«En 2017 vino la lucha libre de sorpresa, y calzó conmigo que yo estaba en una escuela. Fui a entrenar y me contactaron al tiro. No pude ir porque tenía 17 años; pero cuando se hizo la prueba con los latinos acá en Chile me fui al tiro», detalló la ex «Katrina Cortez» acerca de como fue su llegada a la WWE.

La experiencia en la lucha libre

A los cuatro meses en Estados Unidos debutó como la primera luchador enmascarada a los 18 años y al siguiente año fue la luchadora más joven en debutar en la modalidad televisiva. Katrina Cortez contó que el entrenamiento más habitual es el cuello, por el peligro que se corre.

«Llegué super joven y lloraba todo el día. Extrañaba mucho a mi familia. Pero con el tiempo y entender que a eso fui, seguí con la motivación de estar ahí», manifestó la luchadora.

Catalina García dijo que mantiene el contacto con muchas personas de la WWE; y dio detalles de la buena relación con su jefe Triple H en el tiempo que estuvo ahí. Estuvo casi tres años y se fue junto a 15 luchadores en el mismo día; pero ya tiene todo listo para volver a Estados Unidos con otra empresa.

Pero la participación de Catalina García no quedó ahí, ya que Dj Black y José Luis Godoy sufrieron con el talento de la luchadora.