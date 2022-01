Chiqui Aguayo contó que estaba drogada para el parto de su hija

La noche de este domingo 30 de enero, Canal 13 presentó un nuevo capítulo de «Socios de la parrilla». En esta ocasión, Pedro Ruminot, Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, tuvieron como invitadas a las comediantes Alison Mandel y a Chiqui Aguayo.

Y uno de los primeros temas de los que hablaron fue respecto a la maternidad, y cómo fue el proceso del embarazo y posterior parto y cesárea. Tal como era de esperar las anécdotas de estas «primerizas» no se dejaron esperar.

Fue en septiembre del año 2019, que Chiqui Aguayo le dio la bienvenida a su hija Amal, la que llegó a este mundo a través de un parto normal.

Sin embargo, la humorista vivió una divertida situación en medio de su parto con la anestesia. «Fue un parto normal. Sentí mucho dolor así que me puse mucha anestesia, pero como que me drogué con anestesia y no podía coordinar los pujos«, expresó Chiqui Aguayo en «Socios de la Parrilla».

Y fue a tal punto su tema con la anestesia, que Chiqui Aguayo contó que cuando el médico le decía que puje, no se podía concentrar.

«Me decían: ‘Puje’, y yo muerta de la risa. Pujaba con la cara, pero no podía coordinar bien mi cabeza con lo que pasaba allá abajo«, agregó Chiqui Aguayo.

Para finalizar, la comediante comentó «hasta que coordiné dos pujos y nació mi hija«.

Alison Mandell casi murió

Alison Mandel y Pedro Ruminot decidieron ampliar detalles sobre el momento que vivieron por el nacimiento de su hijo Baltazar.

«En mi caso yo me mandé el show», comenzó diciendo Alison. Luego, sumó: «Yo sabía que algo no andaba bien con el embarazo porque, primero, nos costó mucho quedar embarazados, y después porque el Baltazar nunca se movió porque había una placenta previa, y nos dijeron que iba a ser una cesárea cuando tenía como 4 meses de embarazo».

En ese momento, Pedro Ruminot se sumó al relato de Alison Manden en Socios de la Parrilla: «En un momento la Alison me tomó la mano y me dijo ‘Me estoy muriendo, cuida al Balti‘. Y tuve que salir y entraron enfermeras, la doctora, sonaban cosas».