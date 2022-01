La gran pena que afecta a Coté López: «Necesito parar de llorar»

No son días fáciles para Coté López, es que la esposa del Mago Jiménez pasa por un difícil momento junto a su familia. Y su alegría en redes sociales, por estos días ha desaparecido.

Así lo evidenció la empresaria quién compartió con sus seguidores de Instagram, que como familia viven un difícil momento. Tuvieron que despedirse de la querida Cloti, su asesora del hogar que los ha acompañado durante muchos años, quién decidió volver a su país natal.

«Día infinitamente triste. Se fue nuestra Cloti Cloti (vuelve a su país). Estoy feliz porque verá a sus hijos, pero duele mucho. Para mí forma parte de nuestra familia», escribió Coté López en su red social.

Sin embargo eso no fue todo, ya que también compartió una fotografía de Cloti, quién participó en la campaña de sus productos de maquillaje de su línea «Clo». «La extrañaré tanto», expresó la influencer en la fotografía.

Difícil despedida

Pero eso no fue todo, ya que este lunes Coté López volvió a expresar que han sido momentos difíciles para su familia, especialmente para ella. Ya que aun no se acostumbra a la partida de Cloti. «Ay mi gente que difícil cuando alguien se va, yo espero de corazón que vuelva después de un tiempo, pero es su voluntad. Me levanté sin escuchar sus risas y gritos», señaló en una historia de Instagram.

«Necesito parar de llorar, así que respiro profundo sonrío y HOLA HOLA MI GENTE. Que tengan una gran semana», sentenció la influencer.

Cabe recordar que Cloti llevaba varios años trabajando con la familia Jiménez López, incluso desde que ellos vivían fuera de Chile. Por medio de las historias de Instagram de Coté López se le pudo ver a la mujer compartiendo en cada momento importante de la familia, y manteniendo una excelente relación con los hijos de la empresaria.