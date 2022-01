¿Ciencia ficción o realidad? Meteorito de 1 kilometro se acerca a la tierra

«No miren arriba» tuvo un gran éxito en Netflix después de su estreno en la plataforma el 24 de diciembre. Ahora la incertidumbre se instala en el mundo, ya que se informó que un meteorito pasará cerca de la tierra el próximo 18 de enero.

¿Es una amenaza?

Cabe recordar que en la película popular de la plataforma de streaming se habló de un cometa de 10 kilómetros de diámetro que impactaría en la tierra.

En el caso del meteorito que pasará cerca de la tierra el próximo 18 de enero, su nombre científico es 7482 (1994 PC1). Su tamaño es de 1.100 metros de largo. Es decir, su dimensión es de casi 4 Costanera Center, ya que el gigante edificio de nuestra mide 300 metros de altura.

Según indicó National Geographic, es un «objeto potencialmente peligroso». Esto se debe que a según las clasificaciones de la NASA, todos los meteoritos que miden más de 140 metros de largo son denominados así.

Así que no, este cuerpo rocoso del espacio no llegaría a la tierra. Ya que tal como indicó NatGeo, el meteorito pasará a casi 2 millones de kilómetros de la tierra el próximo 18 de enero. Pero a pesar de que esta gran posible amenaza no llegaría a la tierra; existe otro cuerpo del espacio que podría impactar en la tierra.

Otro asteroide más

Los científicos creen que el próximo 6 de mayo existe una leve posibilidad de que caiga el meteorito en nuestro planeta. Se trata del 2009 FJ1 que según los profesionales, no causaría grandes daños.

Esto es porque el cuerpo del espacio podría tener una medida de 13 metros de diámetro, pero que por su tamaño no presentaría una amenaza para la Tierra. Ya que según lo expresó la NASA, hay 1 posibilidad entre 3.984 de que caiga en nuestro planeta. La roca podría desintegrarse al entrar en nuestra atmosfera, por lo que por ahora, no correríamos el mismo peligro de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.