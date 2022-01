¿Cuáles son las mejores telenovelas de Netflix en lo que va del 2022?

Actualmente hay producciones de Netflix de reconocimiento mundial que están en tendencia en nuestro país; Cobra Kai, The Witcher, No miren arriba y Emily in Paris. Pero también se encuentran 4 telenovelas latinas y colombianas que la están rompiendo en la plataforma de streaming.

En el top de Chile también podemos ver a Café con Aroma de Mujer, La Reina del Flow, Yo Soy Betty la Fea y Pasión de Gavilanes. Así es como las cuatro producciones siguen teniendo un impacto hasta el día de hoy.

Pasión de Gavilanes

La trama consiste en el juramento de venganza de los hermanos Reyes; Juan, Óscar y Franco llegan a trabajar a la hacienda de la familia Elizondo. Ahí es donde conocen conocen a las hermana Elizondo y el profundo odio que sentían, comienza a desaparecer.

Norma, Jimena y Sarita Elizondo llegan a cambiar la percepción de los hermanos Reyes, por lo que la venganza que juraron realizar comienza a correr peligro.

Actualmente la serie se encuentra en el puesto 8 en las tendencias de nuestro país y tiene confirmada una segunda temporada para febrero de este año.

Yo Soy Betty la Fea

La telenovela colombiana se estrenó en 1999. Tuvo un éxito rotundo en el mundo con sus 156 episodios: fue vendida a más de 180 países y fue doblada en 25 idiomas. Actualmente la telenovela es la cuarta tendencia en Chile y no se ha movido del top hace mucho tiempo.

La producción de origen colombiana trata la historia de una joven llamada Betty, quien es contratada en una empresa de moda y se termina enamorando de Armando, jefe de la compañía. Esta situación es aprovechada por el empresario, pero al fin y al cabo, termina correspondiendo de forma sincera el amor de su secretaria.

La Reina del Flow

La tercera tendencia en Chile narra la historia de Yeimy Montoya, que después de pasar 17 años en la cárcel, consigue su libertad.

Tras salir libre comienza a planear su venganza y cambia su identidad a Tammy Andrade. Ella es una productora musical, quien busca nuevos talentos colombianos en la industria del reguetón.

La telenovela fue estrenada en Netflix en 2018 y ya cuenta con dos temporadas, y un total de 172 episodios que han sido un éxito total.

Café con Aroma de Mujer

Al igual que las otras tres producciones, el primer éxito actual en Chile también es colombiana. Esta historia ya había tenido dos adaptaciones mexicanas llamadas «Destilando amor» y «Cuando seas mía».

La historia cuenta la vida de Teresa Suárez, llamada «La Gaviota». Quién junto a su madre Carmenza trabajan en la hacienda Casablanca cosechando café en la segunda época del año. Pero para la sorpresa de ellas, su suerte estaba a punto de cambiar.

Lamentablemente el dueño de la haciendo Casablanca, Octavio Vallejo, fallece y frustra la herencia que les había dejado. El hijo del dueño de la hacienda, Sebastián Vallejo, llega desde Nueva York y nace una atracción incontrolable con «La Gaviota».