«Una provocadora»: Neme confronta a Tere Marinovic por su falta de mascarilla

El animador de «Mucho Gusto» confrontó a la polémica constituyente del Partido Republicano por su reciente actitud de no usar tapabocas.

La polémica constituyente del Partido Republicano, Teresa Marinovic desató duras críticas. Esto, tras no usar mascarilla durante la maratónica jornada que sostuvo la Convención Constitucional el martes 3 de enero.

Y es que durante la votación para decidir al nuevo Presidente o Presidenta de la institución; Marinovic se negó a ponerse la mascarilla necesaria por protocolo sanitario.

Durante la mañana de miércoles 5 de enero, José Antonio Neme quiso preguntar por esta situación a la susodicha. Y fiel a su estilo, encaró a la representante. «¿Por qué miércale no se puso la mascarilla?» partió la discusión el conductor del «Mucho Gusto», según reportó FMDos.

Teresa Marinovic, por su parte, justificó explicando que la estructura del hemiciclo es lo suficientemente amplia para mantener a raya los protocolos de seguridad. «Es una cosa de criterio», señaló.

La polémica constituyente continuó, acusando que había una “obsesión” con ella. «Te lo digo en serio», recalcó ante las risas del animador.

A la vez explicó que si bien, hay otras figuras que no usan la mascarilla protocolar, siempre hay foco en ella. Por lo mismo, calificó esta situación como una «verdadera persecución».

«Usted es una provocadora»

Diana Bolocco y José Antonio Neme le recordaron que el Presidente Piñera, también había sido duramente criticado por no llevar la mencionada prenda.

«Creo que usted es una provocadora, para bien o para mal. La gente que no la sigue detesta eso de usted. Pero usted es una figura que provoca. No voy a hacer juicio ahí, A lo mejor a veces la provocación es buena, y a veces no tan buena», encaró Neme a fuertemente.

«Por provocar o para desatar una polémica. Yo soy muy rebelde en ese aspecto. Si tú me obligas a autocalificarme, soy más rebelde que provocadora», respondió Teresa Marinovic.

«Entonces, ¿usted es rebelde porque el mundo la hizo así?», concluyó José Antonio Neme bromeando para calmar un poco los ánimos.