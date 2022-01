Ex chico Yingo está luchando para que la salud mental esté en la nueva Constitución

Hace algunas semanas la Convención Constitucional motivó a que los ciudadanos postularan sus iniciativas para que pudieran ser discutidas en la institución, con la finalidad de ser incluidas en la Carta Magna. Ante esto un ex chico Yingo, se motivó con una idea para mejorar la salud mental.

Se trata de Cristián Jara, más conocido como «Hardcorito» tras su pasó por el programa juvenil. El joven busca que los constituyentes consideren en la Nueva Constitución una salud mental digna, gratuita y de calidad.

Pero su iniciativa no es fácil, esta debe contar con al menos 15 mil firmas como respaldo, y tienen hasta el 1 de febrero del presente año para recolectar los apoyos necesarios. Por esta razón el ex Yingo se la está jugando con todo en redes sociales para alcanzar lo necesario para que esta sea incluida.

“Ahora es el momento que muchos esperamos, ver que la salud mental sea reconocida y no los avergonzarnos más”, dijo en uno de los registros Cristián Jara, quien el año pasado hizo público que padece de Trastorno de Ansiedad Generalizada -TAG-.

“Como paciente con patologías de salud mental, dije que no me tengo que quedar sólo en eso. Lo que más necesito es que se visualice lo que está sucediendo como tema país”, reveló en charla con La Cuarta Hardcorito, quien hace un tiempo fundó la Fundación Salud Emocional para darle una mano a todos los que atraviesan por procesos similares a los suyos.

Además, reveló que desde que contó que tenía este tipo de patologías, fueron muchas las personas que lo contactaron.

“Se me acercó mucha gente. Me hablaron que mantenga la lucha y todo. Hay gente que ayuda, pero no hay una organización grande”, comentó sobre su motivación para llevar a cabo esta iniciativa y reunir el apoyo, cuestión que ha sido más difícil de lo que pensaba.

“Llevamos 1500 firmas y me queda medio mes. Voy a salir a la calle ahora. Voy a mandar a hacer flayer. Tendré que ir a terreno a capturar gente, con celular en mano. Que se enteren. Me veo un poco desesperado sabiendo que podemos perder esta posibilidad. Me frustra un poco esa idea», expresó el ex Yingo.

«Chile ya está haciendo historia por lo que está pasando, imagínate hacer algo en el área de salud mental, que yo creo afecta a más del 85 por ciento de los chilenos, que ahora están empatizando mucho más con el tema de la salud mental. Por el tema de la pandemia, se han visto miles de casos que han aflorado por los encierros. Muchos han empezado a reconocer que en ellos hay patologías que no sabían. No es un tema menor para dejarlo pasar”, complementó.

Pasa por un difícil momento

Por otro lado, Cristián Jara también se dio el tiempo para hablar del complejo periodo que enfrentó a fines de 2020 y buena parte de 2021.

“Estoy estable después de un año 2021 que fue horrible, que partió muy mal, porque el año 2020 mi cumpleaños y Navidad las pasé solo. Estaban todos en cuarentena, mis papás no podían viajar, no son de Santiago. Mi hija tenía que pasar la Navidad con su mamá. Me sentí mal, trabajé hasta como las 11 de la noche en un puesto que tenía en una feria”, relató sobre los distintos hechos que le gatillaron una profunda crisis.

“Después vino mi cumpleaños y vino una crisis que desaparecí. Estaba tan mal que me vinieron a buscar unos tíos de Rengo”, admitió el ex Yingo.

Y en esa misma onda, agregó: “Antes de que llegaran, fue tanto que me quebré con un ex compañero de Yingo, Ariel. Fui a su casa porque una vez ya me había ayudado. Caí en una crisis de angustia, crisis de pánico. Yo no quería más. Los que sufren de esto saben que uno quiere desaparecer. No aguantas la angustia, tienes miedo, no quieres hablar con nadie. No sabes qué hacer. Entonces era tanta la desesperación que vinieron mis tíos ese 29, que era del día de mi cumpleaños de 2020″, recuerda.