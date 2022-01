El gran logro de Leo Méndez Jr: «Mi cuerpo llegó hasta a colapsar»

Un importante logro en la vida profesional de Leo Méndez Jr fue el que decidió celebrar por medio de sus redes sociales. Es que el chiquillo tiene un nuevo título laboral: es bartender.

La felicidad fue tanta, que el hijo de Dj Méndez decidió compartir esta alegría posando junto al certificado que acredita sus estudios. “Orgullosamente puedo decir que esto me ha costado mucho trabajo y esfuerzo”, escribió en la publicación compartida en Instagram de Leo Méndez Jr.

“No es fácil como muchos creen que es, es mucho más difícil de lo que pensaba. Mi cuerpo llegó hasta a colapsar ayer que me dio fiebre”, contó el también maquillador a sus más de 349 mil seguidores.

“Hoy vine y rendí mi última prueba. Resultado del curso: ¡Pasé!. Feliz me voy a casa orgulloso con mi diploma de bartender. Buen comienzo del año 2022. Gracias”, escribió Leo Méndez Jr.

Hasta su papá quedó chocho

Por su parte, Leopoldo Méndez, padre del joven, lo felicitó en los comentarios de la publicación. “¡Te felicito hijo mío! Apenas llegue quiero uno wenardo para mí (sic)”, escribió el músico.

“¡Querer es poder!”, “¡Muchas felicidades por tu esfuerzo!”, “¡Qué buen logro!”, fueron algunos de los comentarios que recibió de sus seguidores.

Atrás quedó la funa

El hijo de Dj Méndez realizó una funa a una reconocida clínica capitalina, donde por medio de un canje se realizó una bichectomía. Intervención en la que le sacan las bolas de Bichat, para que la cara tengo un aspecto de delgadez.

Lamentablemente la cirugía no salió como Leo Méndez Jr esperaba, tuvo algunos inconvenientes y volvió a ser intervenido para solucionar los problemas. Aun así las incomodidades siguieron, razón por la que decidió hacer una funa pública a la clínica.

“El 27 de marzo del 2020 al comienzo de la pandemia en Chile, estaba por viajar de vuelta a Suecia luego de haber participado en un programa del 13 cuando me decidí someter a una bichectomía…”, inició el influencer en una publicación de Instagram que contenía imágenes sin censura de los problemas que generó la operación.

“Al momento de la bichectomía a pesar de la anestesia, sentía al momento que escarbaba, que me tiraba algo que me dolía. Algo que no se sentía bien y se lo comentaba a mi amigo. El mismo día de la bichectomía por la tarde, se me empezó a hinchar como una pelota en mi cachete izquierdo”, agregó.