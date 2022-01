Vasco Moulian se lanzó contra Marcianeke: «Degenerado»

Al parecer las polémicas de Marcianeke son las más sabrosas de abordar en los programas de farándula, así lo evidenciaron en el programa Zona de Estrellas.

Especialmente Vasco Moulian que criticó sin ningún tipo de filtro al artista urbano, quién dentro de sus últimos conflictos se originó producto de que se atrasó tres horas en un show en Quillota.

Fue sobre esta polémica que el panelista de Zona de estrellas, no dudó en referirse a duros términos contra Marcianeke. Pero además aprovechó de aconsejarlo.

“Mira marciano… Llegar tres horas tarde a un espectáculo donde lamentablemente deben haber habido niños esperándote, degenerado, me parece de una falta de respeto que no tiene nombre”, empezó a decir Vasco Moulian.

“¿Qué te costaría buscarte un mánager un poquito más decente que tú, un poquito, que esté un poquito más estructurado profesionalmente que tu vida? Porque o sino vas a durar muy poco, compadre. Vas a durar muy poco, marciano, te lo digo de todo corazón. Y te lo digo acá, de frente, pecho a las balas”, aconsejó.

Hubo polémica en el estudio

Sin embargo, las palabras contra Marcianeke generaron un duro encuentro entre Mario Velasco y Jaime Coloma quiénes también se refirieron al hecho. “Jaime, ¿qué le parece la actitud de rockstar de Marcianeke? El dijo ‘repongo el show otro día’ y Los Tachuela dijeron ‘no. Paso. A nosotros nos gusta trabajar con gente seria’”, interrogó el conductor del espacio de Zona Latina.

“No conozco mucho a Marcianeke. Conozco algo de música urbana y de arte callejero. Me parece que es una propuesta súper interesante, porque nace al alero de poblaciones y de un cuestionamiento real de una inequidad de la que somos testigos constantemente en nuestro país. Y no solo en nuestro país, sino que en Latinoamérica generalmente”, respondió Coloma.

“Encuentro lamentable que haya llegado tarde. Creo que hay un tema ahí bien complejo. Pero me da la sensación de que el error es no visualizar quién es, en definitiva, este artista callejero y cuál es su volada. Y su volada tiene que ver incluso con este tipo de cosas. Tiene que ver con su juego de palabras, con todo este juego de manos así, y vigente”.

“Es como cuando Pamela Díaz habla de ‘mi people’, este otro (Marcianeke) habla de ‘mi gente’, digamos. Finalmente son figuras que se establecen en el imaginario popular y que encarnan ciertas formas de ver y de funcionar”, terminó por decir.

Mario siguió hablando sobre la polémica de Macrianeke y agregó que: “Él, lo que está diciendo, es lo que nosotros hablábamos. Uno sabe que se puede encontrar con estos cabros tan jóvenes, con tanto éxito, que tengan un retraso. Y además que están con mucha pega”

Por su parte, Coloma afirmó que: “Llegó cuando la cosa había terminado. No fue un retraso. Yo creo que ahí hay algo complejo. Pero a mí me parece que hay quizás… A ver, uno no puede justificar el retraso”.