Ex de Iván Cabrera reapareció en redes sociales: «Despedida a mi antigua yo»

Escándalo de proporciones generó las declaraciones de Antonella Muñoz, ex pareja de Iván Cabrera, quién lo denunció públicamente de haber ejercido violencia de género mientras estuvieron juntos.

Después de su entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez, la joven desapareció de las redes sociales. Pero este miércoles volvió a utilizar su cuenta de Instagram, para volver con todo este 2022.

“Despedida a mi antigua yo”, inició escribiendo la ex pareja de Iván Cabrera, quien por estos meses está radicada en Argentina, país donde expresó comenzará su nueva vida.

«A todo lo que fui un día. Gracias!! A mis partes ya muertas… GRACIAS. A mis partes olvidadas que deje en aquellos lugares turbios… GRAXIAS. En aquellos pedacitos que se quebraron en mil partes… y se convirtieron en polvo de estrella gracias. A mis partes que en algún momento intentaron encajar con esta sociedad, llenando mi cuerpo de fantasía… GRACIAS”, expresó la ex de Iván Cabrera.

Por otra parte, Antonella aprovechó de referirse a Iván Cabrera. “Gracias a todas las mujeres que lucharon por no callar el desamor, el dolor, el odio el NARCISISTA! Gracias… Graxias cuerpo por dejarte maltratar por un hombre oscuro. Te pido perdón y prometo jamás en la vida y en las que siguen volverlo a serrrrrrrr”, indicó en el post, haciendo alusión a quien fue su pololo.

Su duro relato

La ex polola del bailarín dio a conocer episodios de violencia de género en su relación; la cual duró más de 3 años. «Yo a Iván lo conocí cuando tenía 25 años más o menos. Me fue a buscar a la puerta de mi casa, en una población muy humilde», aseguró Mareco según reportó FMDos.

confesó que estaba vulnerable cuando conoció a Cabrera, producto de la reciente muerte de su padre. Ahí fue cuando confesó que mantuvo una relación secreta con el bailarín, quien estaba junto a la madre de sus hijos. “Duramos tres años y me mantuve oculta como dos años. Me decía: ‘No te expongas, no pongas nada en redes sociales’», aseguró.

Asimismo, la chiquilla prosiguió asegurando que Iván Cabrera decidió terminar la relación. Esto la habría dejado deprimida, y al respecto aseguró que: «Yo quería recuperarlo a todas costa. Un día agarré una botella de tramadol, pensado que recuperaría su amor. Me tomé todas las pastillas, y quedé inconsciente todo el fin de semana. Prendí el lunes el teléfono y no encontré ni una llamada de Iván Cabrera».

«Me puso trampas. Dejó su celular grabando para escuchar las conversaciones con mis amigas. Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para hacer tríos y poder grabar», añadió.

«Me incitaba para que yo me grabara muy drogada, y él me violó. Porque al otro día me decía: ‘Oye te violé porque eres mi puta’«