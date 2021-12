«Llame a mis abogados»: Iván Cabrera responde a acusaciones de abuso

Luego de haber sido acusado de violencia de género por su ex-pareja, Antonella Mareco, Iván Cabrera respondió a través de su cuenta de Instagram. Las acusaciones llegaron de parte de la modelo, quien realizó una entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez ayer 29 de Diciembre.

Durante la conversación, Mareco realizó fuertes acusaciones en contra del actual novio de Gala Caldirola; quien también quedó vinculada al abuso, como otra víctima de Cabrera. «Un tipo muy amoroso, servicial, caballero. La verdad que un tipazo en ese entonces. Cuando yo lo conocí, me decía que no vivía con la madre de sus hijos, y por cosas de la vida no era verdad», comenzó confesando Mareco.

«Duramos tres años y me mantuve oculta como dos años. Me decía: ‘No te expongas, no pongas nada en redes sociales’», expusó la modelo; confesando que Cabrera la habría obligado a mantener su relación en secreto.

«Cuando conocí a Iván, fuimos a un restaurante, y me dice: ‘¿Por qué estás mirando a la chica del al lado? ¿Oye a ti te gustan las mujeres? ¿Le darías algún beso a una mujer?’. Yo le dije sí, la verdad que sí, y entró por ahí«, continuó entregando detalles sobre cómo iniciaron los abusos.

«Me puso trampas. Dejó su celular grabando para escuchar las conversaciones con mis amigas. Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para hacer tríos y poder grabar. Me incitaba para que yo me grabara muy drogada, y él me violó. Porque al otro día me decía: ‘Oye te violé porque eres mi puta«, añadió.

Además aseveró que Iván Cabrera le habría enviado videos de contenido sexual explícito, supuestamente grabados con su actual pareja, la modelo Gala Caldirola. «Le mande un mensaje a Gala. Ella no me respondió nada, solo un ‘Okey, hablaré con él», concluyó Muñoz.

Iván Cabrera responde

El bailarín respondió a las acusaciones de Mareco a través de sus historias de Instagram. En esta publicó una historia que afirmaba; «en relación a la entrevista realizada a mi ex pareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente a mi honra»

Según FMDos, el modelo agregó «Quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando las acciones legales pertinentes; las cuales serán presentadas durante el transcurso del día. Buenas noches».