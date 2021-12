En Radio Activa «nada nos detiene»: Loreto López

Este miércoles vivimos una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

Revisa la entrevista completa:

En el último nada nos detiene del año 2021, nuestro querido Pape Salazar conversó con una emprendedora. En esta oportunidad la invitada fue Loreto López, fundadora de Nouveau Arquitectura, empresa que nació en 2014 y que debe su nombre a la corriente artística de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX; el Modernismo o Art Nouveau.

¿Qué es Nouveau Arquitectura?

«Es una consultora que se dedica a hacer arquitectura y gestión, donde hacemos proyectos enfocados en la accesibilidad y diseño universal. Lo que buscamos en mejorar los entornos para todas las personas, pensando especialmente en personas con discapacidad, personas mayores y niños o niñas», inició la arquitecta en relación al objetivo de Nouveau Arquitectura.

La emprendedora declaró que en 2014 comenzó ella sola en Nouveau y ahora son cinco integrantes: 3 arquitectos incluyéndola, 1 diseñador y 1 persona en el sector administrativo. Pero que son muchos más por las alianzas con fundaciones e incluso con personas en situación de discapacidad, no solo desde el aspecto profesional.

La motivación para emprender

Loreto contó que en un viaje que realizó ella a Europa en 2013 y los avances que pudo observar en otros lugares, fueron la fuente de motivación para comenzar su emprendimiento enfocado en una sociedad más inclusiva. Además de su experiencia personal, ya que es madre de un niño de 7 años con el diagnóstico del Espectro Autista.

«Nosotros trabajamos con medianas y grandes empresas, además del sector público. Lo que hacemos es revisar el estado actual de las edificaciones, realizamos un diagnóstico y un plan de mejora; cómo ese edificio puede ser más accesible», contó López respecto a los proyectos que realiza su empresa.

Además relató que estas planificaciones tiene un enfoque de mediano y largo plazo, sumado a la búsqueda de alianzas con otras pequeñas empresas para que sean más accesibles e inclusivas.

«Cómo tu decías (Pape) solo nos acordamos en diciembre para la Teletón y el resto del año es muy complejo. Y no es porque no queramos, sino que porque no tenemos las herramientas. Por eso nosotros apuntamos a capacitar», explicó la arquitecta respecto a la nula cultura inclusiva en nuestro país.

Loreto lleva 6 años en nada nos detiene y fue semifinalista de un un Campeonato en febrero de 2020.

«Es impresionante, hay un gran nivel de redes y contactos. Cuando una es emprendedora siempre tienes que aprender de otras personas y seguir haciendo alianzas. Estamos pasando de ser una sociedad individualista a una más colectiva. Y creo que hacer comunidad es súper importante», expresó la fundadora de Nouveau sobre el G100 y lo que significa para ella nada nos detiene.