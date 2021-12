Julio César Rodríguez tuvo tenso cruce con entrevistada: «No seas patudo»

Un tenso cruce vivió Julio César Rodríguez durante la mañana de este jueves en el matinal de Chilevisión. Todo mientras cubrían una compleja denuncia, donde una persona mayor acusaba a un funcionario municipal de Algarrobo de tomarse su casa.

En el despacho se encontraba la periodista junto a la señora Gladys (mujer afectada), quién estaba entregando todos los detalles de la «funa» que se tomó las redes sociales. Su reclamo era en contra de Francisco y su esposa Alison.

Sin embargo, cuando ya llevaban bastante rato en el despacho, la esposa del funcionario apareció en pantalla. Fue ahí cuando tuvo un tenso cruce con Julio César Rodríguez, quién la increpó directamente por no querer entregar la casa a la mujer mayor.

“Yo siempre he querido pagar arriendo y ella no me quiere cobrar”, expresó Alison defendiendose. Aunque lo que vendría después sería un tenso cruce con Julio César Rodríguez.

«Alison, en octubre les dijo que se fueran y ustedes no se quieren ir», expresó Julio César Rodríguez. A lo que la chica la respondió: «¿Y si no encuentro arriendo? Me voy a la calle».

«No, Alison, uno entiende que si no llega la tele, ustedes se han pasado de frescos. Porque en octubre les dijeron…», comentó el animador.

Pero al parecer las palabras de Julio César Rodríguez no cayeron muy bien en la entrevistada, quién le respondió sin filtro: «No, no me digai eso, Julio. No seas patudo, tampoco, porque yo no te conozco, no porque trabajes en la tele vas a ser una persona que me trate así. No seas así».

Revisa el resto de la conversación:

JC Rodríguez: Estás sacando la verdadera cara, ah. Es una frescura. El 14 de octubre ustedes llamaron a la señora y le dijeron que no se iban a ir de la casa. Si eso no es una frescura, ¿qué es lo que es?

Alison: Un acuerdo.

JC Rodríguez: No, es que ella no quiere acuerdos. Alison, el 14 de octubre, ustedes la llamaron a ella para intimidarla. ¿Encuentras que está bien?

Alison: No, yo no la he intimidado. Yo me sentí molesta porque nos dio una semana para irnos de la casa. Me enojé y todos tenemos derecho a enojarnos.

JC Rodríguez: Estamos en diciembre.

Alison: Sí, pero es que nos ha costado encontrar arriendo.

JC Rodríguez: Pero eso no es problema de la señora Gladys, a toda la gente le cuesta encontrar arriendo. Y la gente decente entrega la casa y se va a vivir con familiares.

Alison: No puedo, la casa de mi mamá es pequeñita.

Cedió a entregar la vivienda

Finalmente, al terminar el despacho Alison aseguró que entregará la casa a la dueña, y también comprendió los cuestionamientos de Julio César Rodríguez.

“El alcalde no tiene la culpa. Yo voy a acelerar este proceso. Mira, la señora Gladys quiere la casa en 15 días, tiene toda la razón, yo ya no quiero más problemas, me quiero ir de la casa, pero quiero que quede súper clara la intención de nosotros. Para mí es muy desagradable, no quiero que la gente me escriba tonteras ni a mi marido. El alcalde no tiene nada que ver en esto”, expuso la mujer.

“Yo voy a acelerar este proceso para irme lo más pronto posible. Me voy a tratar de apurar los 15 días que ella dice porque no quiero vivir este proceso. Me comprometo a irme en 15 días”, recalcó.

JC Rodríguez: Es que esa tuvo que haber sido la actitud.

Alison: Es que primero quería llegar a un acuerdo económico, pero ella no quiso. Ahora la cosa ya está llegando a su fin. Yo me quiero ir.

JC Rodríguez: Pongamos fecha

Alison: Yo creo que a mediados de enero ya no voy a estar acá.